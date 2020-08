Budgetforlig i Glostrup: Penge til lejrskoler

Nyttehaverne på Eriksvej bliver nedlagt, men der kommer erstatninger på Dommervangen. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

GLOSTRUP. Næste års budget for Glostrup Kommune bærer præg af nødvendige udgiftsstigninger. Der er dog også fundet penge til flere nyttehaver og de meget omdiskuterede erstatningslejrskoler

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år indgik Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti et budgetforlig, der skulle gælde to år. Udgangspunktet for budgetforhandlinger for næste års budget var derfor, at der allerede var lagt et budget. Alligevel blev det nødvendigt med en del større ændringer.

– Det var ufatteligt mange millioner, som manglede indledningsvist. Vi skulle bruge 34 millioner ekstra til beskæftigelse, 10 millioner til førtidspensioner, to-tre millioner til ferieforpligtelser, et sandfilter til fem millioner og et it-system til seks millioner. Der var sket noget i løbet af et års tid, som gjorde, at det ikke var så nemt, som man kunne tro, forklarer borgmester John Engelhardt (V).

Derfor var det nødvendigt at finde besparelser. De er for eksempel fundet på administration, og ved at Glostrup Kommune ikke bliver så hårdt ramt af udligningsreformen som frygtet. Den nære velfærd bliver der ikke sparet på, og det glæder Flemming Ørhem (DF).

– Jeg er glad for, at vi kan opretholde niveauet på de store velfærdsområder. Det har ikke været nødvendigt at skære. Også på vej og park, som i den her sammenhæng er lidt overset. Det er vigtigt, at byens veje og parker bliver vedligeholdt, siger han.

Også Kasper Damsgaard, der er ny gruppeleder for Socialdemokratiet.

– Det har været vigtigt, at vi har undgået nogle af de besparelser, der lå på ledelse i daginstitutionerne. Der var også lagt op til en besparelse på ældreområdet på en halv million. Det har været vigtigt for os ikke at spare mere på ældreområdet, siger han.

Nye nyttehaver

Selvom det var meget småt med mulighederne i budgettet, så blev der alligevel fundet penge til nye nyttehaver.

– Der ryger nogle nyttehaver ovre på Eriksvej. Det er vi i Dansk Folkeparti meget kede af. Den næstbedste løsning er, at de mennesker får en nyttehave nede omkring Dommervangen. Nyttehaver er den bedste medicin, vi kan give vores ældre. Mennesker går dernede og bliver i godt humør og bliver glade og raske. Det erstatter meget negativitet og sygdom. Nyttehaver er jo grønne områder, så jeg ser kun positive ting ved nyttehaver, siger Flemming Ørhem.

Erstatningslejrskoler

En af de ting, der har været meget diskuteret politisk i Glostrup over de seneste måneder, har været muligheden for at give erstatningslejrskoler til de klasser, der fik deres lejrskoler aflyst i foråret. Der er nu fundet 600.000, som er det skolebestyrelsen har søgt om.

– Om de vælger at bruge dem på en lejrtur eller andre aktiviteter, det står dem frit for, siger Kasper Damsgaard.

Han og de andre politikere i forliget ville gerne give pengene, men de skulle findes et sted i budgettet.

– Det er penge, som vi skulle ud at finde et andet sted, og det har ikke været morsomt. Derfor har det været vigtigt for os at kompensere dem. Det her er det, som skolebestyrelsen har påpeget er det rigtige for eleverne. De er gået glip af noget i år, det har selvfølgelig ikke været særlig morsomt. Vi har hele tiden gerne villet lytte til deres ønsker, men pengene har også skulle findes, siger han.

Fortsætter udvikling

I tidligere budgetter er der sat penge af til anlægsopgaver, som bliver gennemført til næste år. Det er for eksempel rehabiliteringshuset Digevang, hvor byggefirmaet gik konkurs kort før byggeriet var færdigt. Derudover er der en større sum penge til skolerenoveringer og penge til at starte på den nye daginstitution på Eriksvej.

– Det er de klassiske velfærdstilbud med de ældre, skolen og dagtilbud, hvor der bliver brugt anlægskroner, siger John Engelhardt.

Han glæder sig over, at linjerne fra sidste års budget fortsætter.

– Jeg er mest glad for, at vi kan fortsætte de meget store projekter, som vi satte i søen sidste år på trods af udligningsreform og corona. Vi kan også fortsætte vores arbejde med byudvikling. Jeg er glad for, at vi kan gøre det uden at ændre på skatterne. Det er en Venstre-mærkesag, at vi er en af de billigste kommuner, siger han.