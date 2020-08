Covid-19: Frivilligfest og kulturnat får kniven

Der bliver ingen kulturnat i Brøndby. Det samme gælder årets foreningsfest, der i første omgang blev udsat i seks måneder. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Der bliver ikke nogen kulturnat i Brøndby til oktober. Heller ikke den udsatte frivilligfest bliver gennemført i 2020. Kommunen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre de to begivenheder forsvarligt i lyset af coronasituationen

Af Robert Hendel

Det plejer at være en festlig begivenhed, når der er kulturnat i Brøndby. Den sjette kulturnat må borgerne dog vente på. Brøndby Kommune har nemlig valgt at aflyse 2020-udgaven af den populære begivenhed på grund af risikoen for corona-smitte.

– Det er rigtig trist, men vi kan ikke forsvare at have så mange mennesker samlet, når situationen er, som den er, siger borgmester Kent Magelund (S).

Det vil blive svært at dele folk op og lave kø på de mange steder, hvor der er aktiviteter på kulturnatten.

– Meningen er jo, at man skal være samlet på kulturnatten, og det kan man jo ikke rigtigt gøre i denne tid, siger borgmesteren.

I sidste ende handler det om hensynet til de borgere, der er mest udsat.

– Mange af dem, der er ude på kulturnatten, er også mange ældre mennesker, og dem skal vi beskytte, siger en tydeligt ærgerlig Kent Magelund.

Også årets frivilligfest må bøje sig for coronaudbruddet.

Oprindeligt blev den flyttet fra marts til november, men ligesom med kultunatten har kommunen vurderet, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre frivilligfesten på forsvarlig vis.

– Vi kan ikke lave afstand nok i Michael Laudrup Lounge. Og så er der hele spørgsmålet om buffeten. Der var simpelthen så mange praktiske udfordringer, siger Kent Magelund.

Han mener, at kommunen har handlet på forkant med situationen. For borgmesteren er det dog vigtigt, at kommunen melder ud i god tid.

– Det vil vi hellere være, frem for at folk går og glæder sig til et eller andet og bliver skuffede i sidste øjeblik. Vi har generelt været hurtige til at handle i Brøndby her i corona, og det er vi også her, siger Kent Magelund og opfordrer borgerne til at passe på hinanden, holde afstand og spritte af.

Aflysningen af de to arrangementer møder ifølge Kent Magelund opbakning fra alle partier i kommunalbestyrelsen.