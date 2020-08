Deler gratis mundbind ud til udsatte borgere

BRØNDBY. For nogle borgere vil det være en økonomisk byrde at købe mundbind, som er et krav i offentlig transport. Derfor deler Brøndby Kommune gratis mundbind ud til udvalgte, udsatte borgere

Af Robert Hendel

Den 22. august blev det et krav at benytte mundbind i den offentlige trafik. Foreløbig gælder det påbud frem til 31. oktober.

I den forbindelse har Regeringen besluttet, at mundbind skal være gratis for kontanthjælpsmodtagere, borgere på integrationsydelse og andre socialt udsatte grupper, der kan have svært ved at finde penge til mundbind.

Disse borgere kan få udleveret mellem fem og 10 mundbind ad gangen inden for den almindelige åbningstid i Borgerservice og i Jobcenter Brøndby.

Ifølge Brøndby Kommune er det ikke nødvendigt at bestille tid på forhånd for at få udleveret mundbind.