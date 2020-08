Døgnrapporten

HELE OMRÅDET Uddrag af politiets døgnrapport

Af Jesper Ernst Henriksen

Metadonpåvirket mand kørte bulet bil

Brøndby. Torsdag den 6. august kl 15:45, blev Københavns Vestegns Politi kontaktet af flere borgere, der havde set en bilist køre meget usikkert på Motorring 3 i Brøndby. Derfor blev en patrulje sendt til stedet og stoppede bilen, som have flere skader på siden. Føreren af bilen blev vurderet muligt påvirket og blev sigtet for at have kørt bil med metadon i blodet. Den 51-årige fører af bilen nægtede forholdet, men oplyste at han dagen før havde røget hash. Manden oplyste, at skaderne var sket, da han havde kørt ind i noget ubekendt under køreturen.

Meldte fuld billist til politiet

Glostrup. Onsdag den 5. august kl 13.23 modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelse fra en borger på Motorring 3 i Glostrup, der oplyste, at vedkommende kørte bag en bilist, som muligvis var påvirket. En patrulje blev sendt til stedet og stoppede billisten. Det viste sig, at den 26-årige fører virkede beruset og han blev derfor bedt om at puste i alkometeret, der viste en promille på 1,5. Derfor blev manden taget med på politigården og sigtet for spirituskørsel.

Anholdt for spiritus- og narkokørsel

Glostrup. Søndag den 9. august kl. 02.39 blev en bil rutinemæssigt bragt til standsning på Østbrovej i Glostrup. En alkometertest viste en for høj promille, så føreren af bilen, en 26-årig kvinde, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Derudover blev hun også sigtet for kørsel uden førerret. Hun blev desuden fundet i besiddelse af amfetamin og en narkometertest gav udslag, så hun blev også sigtet for narkokørsel. Hun erkendte det hele.

Blev stoppet to gange på en nat på kokain

Brøndby. Lørdag den 8. august kl 03:48 stoppede en patrulje en bil på Motorring 3 i Brøndby, fordi bilen havde kørt op mod 200 km/t. Da politifolkene henvendte sig til den 25-årige Mand, der kørte bilen, oplyste han, at han lige havde været anholdt for at køre narko-påvirket. Det viste sig, at manden tidligere på natten var blevet stoppet af politiet på Ballerup Boulevard. Her var han blevet anholdt for at køre bil efter at have indtaget kokain. Efter anholdelsen blevet han løsladt fra Albertslund Politigård klokken 02:55. Nu en lille time senere vurderede betjentene, at manden fortsat var påvirket og derfor blev den anholdte på ny og bagt med på politigården. Her blev det igen påvist, at han var påvirket af kokain.

Nu står manden til en større straf. Ud over at han står til at blive frakendt kørekortet, så vil det som udgangspunkt første gang koster en netto-månedsløn og når det er 2. gang man bliver taget som i dette tilfælde, så får man som udgangspunkt 10 dages fængsel.