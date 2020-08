Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 33

Af Jesper Ernst Henriksen

Anholdt for narkokørsel

Brøndby. Tirsdag den 11. august kl. 00.34 standsede en patrulje rutinemæssigt en bil på Nykær i Brøndby. Patruljen vurderede, at føreren af bilen, en 21-årig mand, var påvirket, hvilket en narkometertest bekræftede. Den 21-årige blev anholdt og sigtet for narkokørsel og kørt til politigården i Albertslund for blodprøve. Han erkendte.

Spritbillist med promille på 3,5

Vallensbæk. Konfiskation af bilen, 30 dages betinget fængsel, bøde og frakendelse af kørekortet. Det var straffen, da en 45-årig mand blev dømt for to tilfælde af spirituskørsel i Vallensbæk og Ballerup. I et af tilfældene var promillen på 3,54. Sagen kom til politiets kendskab, fordi en god borger ringede og fortalte, at manden havde sat sig påvirket bag rattet.

Anmeldte slingrende bil

Vallensbæk. Onsdag den 12. august kl. 19.01 indgik en anmeldelse om, at en bil kørte slingrende. En patrulje fik bragt bilen til standsning på Vallensbækvej. Føreren af bilen, en 57-årig mand, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Kørte uden kørekort

Glostrup. Torsdag den 13. august kl. 01.02 blev en bil rutinemæssigt bragt til standsning på Østbrovej i Glostrup. Det viste sig, at føreren af bilen, en 27-årig mand, ikke havde førerret, så han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte.

Taske stjålet fra personbil

Vallensbæk. Natten til søndag 16. august blev en rude knust i en personbil på Vemmetoftevej, hvorefter der blev stjålet en taske fra kabinen. Københavns Vestegns politi vil gerne høre fra vidner, der har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på 114.