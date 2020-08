Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Udvalgte hændelser fra døgnrapporten hos Københavns Vestegns Politi i den seneste uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Indbrud i villa

Brøndby. I tiden fra midnat tirsdag den 18. august til torsdag den 20. august kl. 19.15 var et vindue brudt op til en villa på Vestager og huset undersøgt for værdier. Det stjålne er ikke opgjort endnu. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt – ring 43 86 14 48.

Dreng taget på stjålet motorcykel

Brøndby. Onsdag den 19. august kl. 14.40 blev en 16-årig dreng fra Brøndby Strand standset på en lille motorcykel, som var meldt stjålet. Han blev sigtet for brugstyveri og for at føre motorcyklen uden at have erhvervet kørekort til den.

Kørte bil uden førerret

Brøndby. Onsdag den 19. august kl. 22.56 blev en 29-årig mand fra Frederiksværk standset som fører af en bil på Holbækmotorvejen mod vest. Han kunne ikke præsentere et kørekort for betjentene, fordi han ikke havde erhvervet et. Nu venter der ham en bøde på minimum 7.000 kroner.

Tyveri af værktøj fra varebil

Brøndby. Fra tirsdag den 18. august kl. 15.00 til onsdag den 19. august kl. 05.15 blev en siderude knust i en varebil på Mosebjergvej og værktøj med videre stjålet fra kabinen.

Tyveri fra personbil

Brøndby. Natten til onsdag den 19. august blev en dør brudt op til en personbil på Ny Mæglergårds Allé og diverse effekter blev stjålet fra kabinen.

Indbrud i selskabslokale

Glostrup. I tiden fra torsdag den 20. august kl. 15.00 til søndag den 23. august kl. 11.00 blev en rude knust til et selskabslokale på Nordre Ringvej. Der blev bl.a. stjålet en kaffemaskine, øl, vand og service. Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har bemærket noget mistænkeligt i relation til indbruddet.

Indbrud i lager

Brøndby. Fredag den 21. august kl 07.53 modtog vi anmeldelse om at der have været indbrud i et lager på Priorparken i Brøndby. Tyvene har blandt andet stjålet værktøj. Ifølge anmelder, så var indbruddet sket imellem torsdag kl 19.00 og fredag kl. 07.00. Patruljen der blev sendt til stedet optog diverse spor og Københavns Vestegns Politi hører gerne fra eventuelle vidner.

Indbrud på Glostrup Hospital

glostrup. Lørdag den 22. august kl 20.00 blev der sendt en patrulje til Glostrup Hospital, hvor der havde været indbrud. Angiveligt var tyven kommet ind via et åbenstående vindue og havde stjålet kontanter og en computer. Intet medicinsk blev stjålet. Også her hører politiet gerne fra vidner.

Anholdt for spirituskørsel

Brøndby. Søndag den 23. august kl. 06.00 blev det anmeldt, at der kørte en mulig spiritusbilist på Motorring 3. En patrulje kom hurtigt til stedet. Føreren, en 26-årig mand, blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Derudover blev han også sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte forholdene i øjeblikket.