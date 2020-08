Enhedslisten ønsker helhedsorienterede udbygningsplaner

DEBAT.

Af Jens Ove Bay på vegne af Enhedslisten i Vallensbæk

I forbindelse med debatten om byggeri af boliger på Vandgrunden i Vallensbæk, er vi i Enhedslisten er blevet spurgt om vores holdning til kommunalbestyrelsens planer.

Egentlig burde herlighedsværdien i sig selv være argument nok for ikke at bygge på Vandgrunden. Det er et rigtig fint område med en blanding af høje træer og græsser omkring et vandreservoir, der tjener som værn mod oversvømmelser i området.

Med det byggeri der påtænkes, vil området blive ændret radikalt, og den rekreative værdi stort set forsvinde.

Behovet for at bygge på Vandgrunden er i virkeligheden skabt af, at Kommunalbestyrelsen gennem mange år har haft en boligstrategi, der har været styret af en ren økonomisk tænkning. Beslutningerne om at lade diverse private investorer bestemme byudviklingen, har medført at vi nu har en ensartet boligmasse, der ikke passer til den befolkningssammensætning vi har, og det er jo ret uheldigt, når der samtidig ikke er ret mange ubebyggede grunde tilbage.

Desværre bliver konsekvensen, at de få ledige pletter, der er tilbage, skal løse de selvskabte problemer, og derved kommer Vandgrunden i spil.

Nu kunne man så tro Kommunalbestyrelsen med De Konservative i spidsen, så havde lært noget, men desværre tyder alt på, at det stadig er private investorers profitinteresse der bestemmer hvad der bliver bygget i Vallensbæk, og det gælder såvel nord som syd.

I Enhedslisten har vi den holdning, at der ikke skal bygges yderligere, før der er en samlet plan for HELE kommunen, der omfatter både boliger og erhverv, og den gående og kørende trafik, der kommer ud af det.

Vi går ind for, at der skal være boliger til såvel unge som gamle, familier, enlige, rig og fattig, og at vi derfor beder nogle af de almennyttige selskaber om at bygge hos os.

Vi mener, at al byggeri skal være bæredygtig og at lokalplanerne skal stille krav om det, så det ikke kun er De Konservatives logo der er grønt i Vallensbæk.

Vi løser ikke de problemer uhæmmet vækstpolitik har skabt, ved hjælp af mere vækst.

Enhedslisten hilser derfor Bevar Vandgrunden Initiativet velkommen da enhver demokratisk bevægelse der understøtter borgernes medindflydelse, er positiv.