Få penge og motion med et udendørs fritidsjob

SPONSORERET INDHOLD: Er du ung eller studerende og har brug for nogle ekstra penge mellem hænderne, er et fritidsjob en god måde at forbedre økonomien. Desværre kræver mange ungdoms- og fritidsjob, at man lægger rigtigt mange timer og meget energi i sit arbejde, f.eks. som tjener, kassemedarbejder, eller lagermedarbejder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med et fleksibelt fritidsjob, der foregår i det fri, kan du både tjene penge og få motion samt frisk luft. Det kan selvfølgelig være surt, når det regner, men fordelene opvejer for det meste ulemperne. Og hvis det ikke lige er dig, kan man jo heldigvis bare stoppe eller sige op.

Gå tur med hunden og fyld sparegrisen

En fritidsjob, der ikke får meget opmærksomhed er jobbet som hundelufter. Men elsker du vores firbenede venner, kan der være både penge og gode oplevelser at hente som lufter eller passer.

Især i landets større byer, er der mange hunde, der skal passes eller luftes. Men også i provinsen, kan man være heldig at få lov til at gå med nogle søde hunde.

Som hundepasser skal du selvfølgelig have udstyret i orden. Det vil sige, at du skal have en hundesele, nogle godbidder og også gerne noget hundelegetøj. Gennem dette link https://dyreverdenen.dk/seler kan du købe en hundesele i høj kvalitet samt øvrigt udstyr. Udover dette behøver du faktisk bare dit gode humør og din kærlighed til dyr.

Der findes flere portaler online, der kan hjælpe med at skaffe kontakt til kunder og som står for alt det administrative omkring betaling mod et vist beløb i kommission. Tilbyder du hundepasning uden om en portal, er det vigtigt, du selv sætter dig ind i de gældende skatteregler på området.

Omdeling af reklame, aviser eller post

Hver dag fyldes de danske postkasser med breve og pakker. Og selvom flere firmaer arbejder på at ny teknologiske løsninger til udlevering, så skal man nok ikke regne med at denne ældgamle beskæftigelse går at mode lige foreløbig.

Som reklameomdeler, avisbud eller postbud kan du få mange timer i det fri og mange kilometer i pededalerne.

Der er stor forskel på løn og ansættelsesforhold, alt efter hvilken stilling du søger, så det er godt at undersøge mulighederne grundigt, inden du takker ja til en stilling eller et vikariat.

Levering af mad

Danskerne er blevet helt vilde med takeaway. Den varme og lækre mad skal leveres lige til døren, og gerne hurtigt, hvis den skal leve op til prædikatet fastfood.

Så jobbet som madudbringer er for dig, der er villig til at arbejde hårdt og nogle gange få lidt sved på panden for at nå så mange ordrer som muligt.

I løbet af den seneste tid, er flere virksomheder begyndt at hyre cykelbude til madudlevering, hvor maden før næsten altid blev bragt ud i bil.

Som cykelbud kan du selv bestemme din arbejdstid, og du har dermed stor fleksibilitet. Omvendt er din løn afhængig af antallet af ordre, og du har ikke de fordele, der normalt følger med en fast ansættelse.