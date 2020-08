Fast aftale om Klapjob

Torben Jensen og Claus Bergman Hansen skrev under på en aftale om et samarbejde mellem Glostrup Kommune og Klapjob. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Glostrup Kommune har nu en fast aftale med organisationen Klapjob, der hjælper mennesker med kognitive handicap til et job. For et job er en identitet og en del af et værdigt liv

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag eftermiddag skrev Torben Jensen som formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget under på en aftale med Claus Bergman Hansen, der er leder af organisationen Klapjob.

Klapjob får penge via stats-puljen til at hjælpe mennesker med kognitive handicap og en lavere arbejdsevne til et job. Det er typisk mennesker, der har fået tilkendt en førtidspension og derfor har til det basale livsgrundlag. De får et job til en lavere timeløn end andre på arbejdsmarkedet. Claus Bergman Hansen fortalte om en af de første, der fik sådan et job. Det var et job som servicemedhjælper i Glostrup Shoppingcenter, hvilket der blev skrevet flere artikler om.

Værdighed

For de to, der satte underskrifter på aftalen, handler hjælpen om nogenlunde det samme.

– Det handler om livskvalitet. Man skal have noget at bruge sit liv på. At have et job viser, at man har en værdi for andre mennesker og for samfundet, siger Claus Bergman Hansen.

Torben Jensen er meget enig.

– Jeg synes, det er vigtigt, at alle borgere har mulighed for at få et job. Selvom man har nogle kognitive udfordringer eller et andet handicap, så har man ret til et arbejde. Der er en personlig værdighed i, at man føler, man er i stand til at have et arbejde. Det er også en del af FN’s Verdensmål, at alle har ret til et arbejde, også folk med et handicap, siger han.

Glostrup Kommune og Klapjob har samarbejdet i en længere periode, men har altså nu sat underskrift på samarbejdet.

– Det er et signal til borgerne om at vi ønsker det her samarbejde og at hjælpe de mennesker, siger Claus Bergman Hansen.