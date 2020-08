Ferievikingerne er fundet

Mette Bom Jensen fra Glostrup Bibliotek stod for lodtrækningen.

GLOSTRUP. Næsten 200 vikinge-familier var i sommerferien ude at jagte runer på Glostrups Skoler

Af Jesper Ernst Henriksen

I sommerferien har Glostrup Kommune arrangeret ferieviking – en skattejagt, der kunne gennemføres på alle fem skoler i kommunen.

Ferieviking er lavet i et samarbejde mellem Kulturafdelingen, Biblioteket og SSP i Glostrup Kommune, og næsten 200 borgere i kommunen har deltaget – børn og voksne.

Deres opgave var at finde runer på skolerne ud fra billeder på nogle kuponer, man kunne finde på biblioteket. Der var seks poster med i alt 11 runer, der til sammen dannede et kodeord.

Præmien for hver skole er en tur i Glostrup Bio for hele familien, og der var også en fælles præmie, der dækkede hele kommunen, nemlig en tur i Klatreskoven – selvfølgelig også for hele familien.

Vinderne blev fundet ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser, og vinderne har fået direkte besked.