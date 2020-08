Find den gode studentergave

SPONSORERET INDHOLD: Hvert år bliver tusindvis af unge mennesker studenter, og de tre hårde år på skolebænken veksles ud med studenterkørsel, fest og glade sommerdage. Traditionen tro fejres den nye student også ved et studentergilde, og her skal der gaver til – i hvert fald hvis du er i den nærmeste familie. Men hvad skal man så give den nye student? Det kan du finde inspiration til her.

Smykker

Det er en stor dag, når sidste eksamen er overstået, og man får sat sin studenterhue på. Derfor er det godt at give gaver, der kan fungere som mindesmærker over dagen – især fordi tiden efter sidste eksamen for mange nyudklækkede studenter ofte drukner i alkoholens tåger.

Smykker er derfor ofte et stort hit, særligt blandt de kvindelige studenter. Når det kommer til smykker og accessoires er udvalget nærmest ubegrænset. Særligt når du handler smykker online. Derfor er det ofte godt at vælge et simpelt og elegant smykke, der kan bruges ved mange lejligheder og som ikke vil gå af mode lige foreløbigt.

Bøger

En gave, der egner sig lige godt til både mandlige og kvindelige studenter, er bøger. Bøger er en særligt oplagt gave, hvis du ikke er i den allernærmeste familierelation med studenten, der måske er din fætter eller niece, da du kan finde gode bøger i alle prisklasser.

Det helt store spørgsmål i denne sammenhæng er selvfølgelig, om studenten er en flittig læser, eller kun åbner en bog under højlydte protester.

Er det første tilfældet, bliver det ikke svært at finde en god roman eller fagbog, som vil falde i studentens smag. Især de litterære klassikere, der ofte er både lange og tunge, vil være en fremragende gave til studentergildet lige inden sommerferien. Det kan være klassikere som:

• Moby Dick af Herman Melville

• Don Quijote af Miguel de Cervantes

• Processen af Franz Kafka

Har du ikke med en flittig læser at gøre, kan det anbefales at vælge en populærvidenskabelig bog om et samtidigt emne. De er ofte rettet mod et bredt publikum og er skrevet i en underholdende og let tone, der ikke keder læseren. Du kan nemt finde inspiration ved at tjekke reolerne med den bedst sælgende faglitteratur i din lokale boghandel eller online.

Rejser

Før i tiden var det meget udbredt at unge studenter drog på en dannelsesrejse til fjerne regioner, hvor man så på kunst og lærte om de lokale skikke.

Så kom der en lang periode, hvor det var mere normalt at tage til Malaga eller Alanya og feste igennem, men nu virker det til at dannelsesrejsen er på vej retur, bl.a. takket være en større klimabevidsthed.

Mange unge studenter bruger nu om stunder den efterfølgende sommerferie på at rejse med Interrail rundt i Europa, og et bidrag til rejsen vil utvivlsomt blive værdsat.

I stedet for penge kan man også give en rejseguide, der dækker en af rejsens destinationer som Berlin, Prag eller Rom.