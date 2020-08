Flere nye smittede i Brøndby

BRØNDBY. På fire uger er antallet af nye smittede steget med 600 procent. Det kan der være flere forklaringer på, lyder det

Af Robert Hendel

Brøndby har næstflest nye smittede i hele landet i forhold til indbyggertallet.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som blev offentliggjort mandag eftermiddag.

I Brøndby Kommune er der på syv dage registreret 13 nye tilfælde af coronavirus. I Glostrup er der i samme periode konstateret tre nye tilfælde, mens der ikke er nogen nye smittede i Vallensbæk.

Udviklingen i antallet af nye smittede er på landsplan stigende, og det har blandt andet ført til, at Brøndby Kommune har aflyst både kulturnatten i oktober og frivilligfesten, der i marts blev rykket til november.

En del af forklaringen på udviklingen kan være, at Brøndby Kommune i de seneste to uger har haft besøg af mobile testcentre ved Kulturhuset Brønden og Kulturhuset Kilden.

– Det er klart, at jo flere man tester, jo mere synligt bliver det. Så det kan sagtens være en årsag til, at vi ser en stigning i antallet af registrerede tilfælde, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Ifølge Kent Magelund vil kommunen holde øje med situationen og sætte ind, hvis den negative udvikling fortsætter. Hans kommunalbestyrelseskollega Steen Andersen (Ø), der sidder i kommunens social- og sundhedsudvalg mener, at udviklingen kan skyldes flere forskellige ting.

– Sundhedsprofilen kan være en faktor, men vi har også mange borgere, der arbejder som frontpersonale. De er naturligvis mere udsatte end folk, der arbejder hjemme, siger Steen Andersen, der heller ikke udelukker, at corona-udbruddet kan have en social slagside.