Første skoledag i en coronatid

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Første skoledag så noget anderledes ud end normalt på Egholmskolen. På grund af coronaen blev eleverne budt velkommen klassevis og ikke i fællesskab. Forældrene fik ikke lov at komme med i klasseværelset

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag formiddag var første rigtige skoledag for eleverne i de nye 0. klasser på Egholmskolen. De startede i SFO allerede 1. juni og havde inden da brobygningsforløb, hvor de langsomt lærte skolen og dens personale at kende.

Første skoledag var dog tydeligvis noget helt særligt. Solen skinnede fra en skyfri himmel, mens dannebrog vejrede fra flagstangen og eleverne flagede med papirflag. Selvom eleverne kender skolen og de voksne, de skal være sammen med, var det tydeligt, at dagen var noget særligt. De var nogle, der stod stolte og smilede og vinkede, og andre, der lige skulle have et ekstra kram af far eller mor.

I coronaens skygge

Normalt er første skoledag en stor samlet begivenhed for alle elever og forældre, der skal starte i 0. klasse. Det var det ikke i år. Her mødte først 0. A ind klokken 9 og derefter de tre andre klasser med et kvarters mellemrum. Her blev de budt velkommen af indskolingsleder Maria Hovard.

– Når I går i skole, så er det vigtigt, at I er glade og synes et er sjovt at gå i skole. Derfor skal vi arbejde med, hvordan man er en god kammerat og har det godt med hinanden, når man er i klasse. Det er vigtigt for os, at I har det godt, når I går i skole. Derfor er det også vigtigt, at jeres forældre er her i dag og på mange af de dage, hvor der er arrangementer, så de kan opleve, hvordan det er at gå her på skolen, sagde hun.

For hende var det også en lidt særlig dag. Hun startede nemlig i jobbet 1. marts i år, så det var første gang, hun skulle byde velkommen til nye 0. klasser.

– Er I spændte i maven, det er jeg også, det er også min første skoledag, hvor jeg får mulighed for at byde velkommen til 0. klasser. Jeg har glædet mig rigtig meget og jeg glæder mig til de næste mange år, hvor vi sammen skal gøre jer dygtige og lære jer en masse, sagde hun til børnene.

Ikke med i klassen

Da eleverne var blevet budt velkommen og alle forældre havde taget et klassebillede foran skolens indgang, startede skoledagen. Eleverne gik med børnehaveklasselederne eller assistenterne ned i klassen.

Første skoledag er en normal skoledag for eleverne i 0. klasse på Egholmskolen, men med fokus på aktiviteter, der kan give eleverne tryghed på den store dag.

Normalt må forældrene komme med ind i klassen på første skoledag og tage et billede af deres børn på plads i klassen. På grund af coronaen må der ikke være forældre inde på skolen i øjeblikket, så efter at have afleveret eleverne foran skolen, måtte forældrene gå hjem. Børnehaveklasselederen tog dog et billede af eleverne på deres plads og sendte det til forældrene.

Stadig corona-regler



Mandag var også første dag efter sommerferien for alle andre elever på Egholmskolen. Og det var første skoledag i en normal skole, siden statsministeren lukkede landet ned i midten af marts.

– Vi arbejder med et solidt forsigtighedsprincip. Det nye er, at børnene bliver undervist i samme skala, som de gjorde før corona. Vi tager alle de forbehold, vi kan, men det skal afbalanceres med, at de skal undervises i fuld skala. Vi har stadig regler om hygiejne og vi skaber afstand, de steder vi kan. For eksempel holder børnene frikvarter i bestemte områder udendørs, så de er adskilt, siger Steen Liljegren, der er konstitueret skoleleder på Egholmskolen.