Første skoledag på profilskolen

Tirsdag blev Vestervangskolen indviet som profilskole Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Tirsdag blev Vestervangskolen indviet som profilskole med fokus på sundhed, idræt og e-sport. Lærere og pædagoger er blevet efteruddannet, så det er selve skolens DNA, der er anderledes og ikke bare nogle flere idrætstimer

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag morgen var første skoledag på Vestervangskolen noget anderledes end normalt. Den startede nemlig på Glostrup Stadion, hvor Skolens 1. til 6. klasser var med til at sætte gang i den nye profil med fokus på sundhed, idræt og e-sport.

Borgmester John Engelhardt bød velkommen.

– Det er en virkelig spændende udvikling for skolen, for jer elever og for alle de voksne, der arbejder her. Og det er en udvikling, som jeg og hele kommunalbestyrelsen glæder os meget til at følge. Med en stærk og attraktiv sundheds- og idrætsprofil skal Vestervang være det helt naturlige valg af skole for rigtig mange af Glostrups børn og unge, sagde han.

Han er begejstret for de ideer, han allerede kan se folde sig ud på skolen.

– Det er dejligt at bevæge sig og lave noget, man synes er sjovt. Og hvis det samtidig kan gøre det nemmere at lære alt det faglige, så er det svært ikke at være ret begejstret for de nye ideer, der nu er ved at blive virkelighed her på Vestervang, sagde han.

Han førte derefter an i et stor optog fra stadion til skolen, hvor han klippede den røde snor, der var en lang markeringsstrimmel på tværs af indkørslen til skolen.

Skolens DNA

Efter det var vedtaget, at Vestervang skulle være profilskole, tænkte ledelsen helt naturligt, at det må betyde mere fysisk bevægelse. Men efter skolen ansatte profilkoordinator Sara Emborg, blev fokus meget bredere end bare flere idrætstimer.

– For at vi overhovedet kan kalde os en profilskole, så kræver det helt fundamentalt, at børnene er klar motorisk, siger Sandra Albrekt Karmann, afdelingsskoleleder på Vestervang.

– Det skal handle om hele DNA’et. Bevægelse og motorik skal være en stor del af det at arbejde med læring, supplerer Sara Emborg.

For at få det hele skud i gang har skolen fået hjælp fra Idræts- og bevægelseskonsulent Tanja Agergaard.

– Det, som bliver det helt unikke for Vestervang, bliver, at vi kigger rigtig meget på børns sansemotoriske profil og gør eleverne læringsparate. Det alt hjerneforskning kører på lige i øjeblikket, er at hovedet og kroppen skal spille sammen, for at der kan opstå læring, siger hun.

Helt konkret handler det om, at de på skolen tænker på elevernes motoriske egenskaber som en forudsætning for at kunne lære noget i alle fag.

– Man er skoleklar, når man kan sidde på en stol. Det kræver mange sansemotoriske forudsætninger at kunne sidde og holde sin kropsstamme. Tit ser man børn, der sidder og falder sammen. Eller når de går gennem et klasseværelse, får de væltet drikkedunke og ting og sager ned. Mange starter i 0. klasse med at bede børn om at holde på en blyant og skrive deres navn. Det er der mange børn, der ikke er klar til. Så får de et nederlag, når vi beder dem om det. Vi skal derfor arbejde med klemmelege, så når vi beder dem om at holde på en blyant, så er de motorisk klar til det, siger hun.

Organiseret leg

Helt konkret har skolen allerede nogle samarbejdsaftaler klar, der giver nogle læringsforløb i specifikke idrætsgrene. Det er for eksempel et seksugers intensivt basket-forløb, som skal give eleverne meget mere end en forståelse for basketball.

– Det er ikke kun undervisning i sportsgrenen basket, der ligger en masse andet i den undervisning, som stemmer godt overens med det fælles mål, siger Sara Emborg og nævner også et intensivt svømmeforløb, som selvfølgelig ligger op til elevernes sommerferie, så de forhåbentlig kan bruge deres nye svømmefærdigheder.

På alle skoler har eleverne timer i understøttende undervisning, kaldet UU-timer. På Vestervang er de nu blevet omdøbt til profiltimer.

– Det skal handle rigtig meget om bevægelse i forhold til læring. Vi har forskellige aktiviteter, som skal prøves af på forskellige klassetrin, siger Sandra Albrekt Karmann.

Efter efterårsferien kommer næste trin på, når fri­kvartererne kommer til at se anderledes ud.

– Spurgte du for 30 år siden børn, hvad der var det bedste ved at gå i skole, så ville de sige frikvartererne. I dag er der rigtige mange børn, hvor frikvarterne er det værste. Den ustrukturerede leg bliver svær for nogle børn, fordi de er for motorisk usikre, siger Tanja Agergaard.

Det handler om at øge elevernes trivsel:

– Vi kigger på, hvordan kan vi lære barnet at indgå i en social lege relation. Det handler om, at hvis du trives, så øges chancen for, at du kan lære, siger hun.

Motorik-nørder

For at få profilen til at lykkedes, har de fleste af medarbejderne på Vestervangskolen været på kursus eller efteruddannelse. I sidste uge var det lærerne, der fik undervisning. Derudover er de fleste pædagoger blevet uddannet Det De kalder motorik-nørder.

– For at vi kan give børnene succesoplevelser, så kræver det, at vi har noget personale, der forstår at kigge og arbejde systematisk og didaktisk med, hvordan vi får motorik ind i undervisningen. Der har man valgt, at store dele af pædagogerne bliver uddannet motoriknørder. Det er dem, der varetager de profiltimer, som kommer til at ligge i skole og hele tiden spille sammen med den profil, som skolen skal have, siger Tanja Agergaard.

E-sport senere

I første omgang er der primært fokus på motorik og bevægelse på Vestervangskolen. Sundhedsdelen af profilen kommer mere i fokus i år to, men vil allerede kunne ses i dette skoleår, hvor eleverne i 0. klasse får den magiske madpakke.

– Det er et projekt fra Dansk Skolemælk, hvor de får en madkasse med forskelligt læringsmateriale om, hvad der er godt at sammensætte for at få en god frokost. Det er en kæmpe udfordring med madpakker. Der er mange, der enten ikke får noget eller får noget, der ikke er gavnligt for at holde sig oppe en hel dag. Det er vores opgave at lave noget materiale, så forældre og elever kan lære, hvad en sund madpakke er, siger Sara Emborg.

Derudover bliver e-sport først for alvor skudt i gang til næste år. Der er dog allerede indrettet et lokale til e-sport på klubben.

– Vores klubpædagoger bliver sendt på kursus i at undervise i e-sport, og så bliver det prøvet af i klubben i år som et sideløbende projekt, siger Sandra Karmann.