Forurenede højhuse bliver Danmarks største nedrivningsopgave

Det bliver virksomheden Kingo Karlsen A/S, der skal stå for nedrivningen af fem af de 12 højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Højhusene på billedet her er blandt de syv, der bliver stående. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Det bliver nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S, der kommer til at stå nedrivningen af de fem forurenede højhuse i Brøndby Strand. Indhugget i den berømte skyline bliver danmarkshistoriens største nedrivningsopgave

Af Robert Hendel

Det ligger nu klart, hvem der skal jævne de fem østlige højhuse i Brøndby Strand Parkerne med jorden. Højhusene er erklæret uegnede til beboelse på grund af forurening med det sundhedsskadelige stof PCB, og nedrivningsprojektet bliver det største af sin slags herhjemme.

Kingo Karlsen har vundet den opgave, og ifølge divisionschef Jørn Bak bliver den vigtigste opgave at sikre, at nedrivningen sker med færrest mulige gener for naboerne.

Under nedrivningen bliver der bortskaffet mere end 50.000 tons beton fra de fem højhuse, der er bygget i en periode, hvor det stadigvæk var tilladt at bruge miljøgiften PCB, der i dag vurderes skadelig for indeklimaet.

Derfor bliver håndteringen af bebyggelsens betonelementer, som er forurenede med PCB, en stor opgave for Kingo Karlsen A/S. De mange forurenede betonelementer vil blive kranet ned og sendt til termisk rensning i Holland. – Den forurenede beton sender vi til Holland, hvor de renser det fuldstændigt for PCB og genbruger det. Så samlet opnår vi en rigtig god genanvendelsesprocent, fortæller Jørn Bak.

Det er både Kingos og boligselskabernes ønske, at der skal genbruges så meget som muligt, men da bygningerne er forurenede med PCB, er direkte genbrug af døre, gulve og køkkener ikke en mulighed.

Nedrivningen af de fem højhuse er første fase i ny helhedsplan, der går under navnet HP4. Den er udformet af af boligselskaberne Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Tranemosegård og Brøndby Boligselskab.

I Brøndby Strand Parkerne, hvor højhusene ligger, er der i alt 2.900 boliger med omkring 8.000 beboere. Det er et område, der i sin tid blev tegnet af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer og opført fra 1968 til 1973.