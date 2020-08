Gæster følte sig bestjålet i Vestskoven

Glostrup FK tabte sæsonens første kamp mod HIC. Foto: Robert Hendel

SPORT. Mange mennesker havde slået vejen forbi Vestskoven til et ægte lokalbrag, da Herstedøster IC fredag aften tog imod Glostrup FK i et intenst opgør, der blandt andet bød på et tvivlsomt dømt straffespark og en kynisk debutant

Af Jesper Hammeken

Der var lagt op til et intenst opgør, da Herstedøster IC tog imod Glostrup FK i sæsonåbningen til Sjællandsserien, fredag aften.

Det dejlige vejr i de smukke omgivelser udgjorde en fantastisk ramme for det velbesøgte lokalopgør, hvor de mange tilskuere blev vidner til en kamp, hvor hjemmeholdet kom bedst fra start.

Glostrup FK havde derfor svært ved at dæmme op for Herstedøster-offensiven i kampens begyndelse. Hjemmeholdet har fået tilgang af Jack Castelijns fra Vanløse IF, som huserer i landets tredjebedste række. Sammen med HIC-anfører Nicolai Beck var det derfor et angreb af høj klasse, som Glostrup-holdet stod overfor, og den stærke offensiv skulle også vise sig at volde gæsterne fra Glostrup store problemer.

Efter 12 minutter pegede dommer Daniel Kühn Christiansen på 11-meterpletten, da Glostrup-keeperen Jannick Modler ifølge manden med fløjten nedlagde hjemmeholdets anfører Nicolai Beck.

Gæsterne fra Glostrup mente ikke, at der var skyggen af straffespark, men dømt var det, og det udnyttede anføreren selv til at bringe hjemmeholdet i front.

10 minutter før pausen udbyggede hjemmeholdet føringen, da debutanten Jack Castelijns fik prikket bolden i kassen på et fladt indlæg fra højre side.

I anden halvleg kom gæsterne bedre med i kampen, og pressede på for en reducering. Overtaget i spillet gav nogle gode muligheder, og efter 65 minutters spil fik Glostrup reduceret til 2-1 på et straffespark, men det var, som om det ikke skulle blive til mere end det. Overtaget løb nemlig lidt ud efterfølgende, og ni minutter efter reduceringen lukkede Jack Castelijns kampen med endnu en scoring.

Pinligt straffespark

Selvom Glostrup åbnede sæsonen med et nederlag, er der optimisme at spore, når det gælder sæsonen som helhed. Her sigter klubben efter en topplacering i tabellen, men det kræver, at alle spiller op til deres niveau.

– Det bliver marginaler, der afgør, om det er top-7, top-5 eller top-3. Det er en meget stærk række, fortæller Henrik Kahr, der er formand og sportslig ansvarlig i Glostrup FK.

Han var tydeligt frustreret over nederlaget, og han lagde ikke skjul på, at at HIC fik foræret en føring.

– Det er dybt pinligt. Mere har jeg ikke at sige til det straffespark, siger Henrik Kahr.

Hjemmeholdets sejr var fuldt fortjent, men Henrik Kahr mener, at der er positive ting at tage med til de næste kampe.

– Vi kommer ud med en bedre indstilling til anden halvleg. Det er ikke på et optimalt niveau, men det var trods alt bedre end i første halvleg, vurderer Glostrup-formanden.

Ligaens bedste angreb

Selvom Henrik Kahr var tydeligt skuffet over nederlaget, var han ikke sen til at anerkende HIC’s farlige angrebsduo.

– Jack Castelijns har været vant til at spille på et noget højere niveau, og det kan man godt se i dag, siger Henrik Kahr.

Han mener, at Nicolai Beck sagtens kunne spille på et højere niveau, og han er ikke sen til at kalde HIC-duoen for rækkens bedste angrebsduo.

– De er svære at holde, og der skal man være klar fra start, og det var vi ikke i dag, siger Henrik Kahr, da Folkebladet taler med ham umiddelbart efter kampens slutfløjt.

Glostrup FK spiller igen på lørdag kl. 12, hvor holdet får besøg af Fredensborg BI, der hjemme tabte med 0-3 i sæsonens første kamp.