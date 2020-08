Genåbningen af har været fin, men de nye brusere er dårlige

DEBAT.

Af Jørgen Erik Jeppesen, Nyvej 2, 1. tv, 2600 Glostrup

Vi abonnenter nåede lige at betale for både svømmehal og motions center inden der blev lukket. Dog fornyeligt ved genåbning blev det klart, at årskortet blev forlænget svarende til lukketiden. Som pensionist, tak for det.

Da vi endelig kunne genoptage vores daglige motion, var det en glæde at se den nye indretning, som var bestemt af beskyttelse mod smitte af korona, ligesom masser af værnemidler var sat til rådighed. Så stor tak til personalet for arrangementet.

Men der var også udført en del vedligeholdelse. I stedet for at afkalke bruserhovederne har man udskiftet bruserne. De er moderne med sparedyser, så vandet kun løber lystigt ned ad væggen uden at ramme den badende person. Man fjernede sparedysen og nu kan væggelusene lige passere uden at blive våde. Vinklen og afstand fra væggen er helt fejlagtigt.

Personer kan nu vådte kroppen ved at vende fire gange 90 grader for at blive våd hele vejen rundt.

Som gammel kvalitetsinspektør vil jeg anbefale, at man finder det geni som har besluttet anskaffelsen. Han skal demonstrere hvordan man undgår at blive rundtosset ved et brusebad, hvor man bliver afskyllet overalt.