Genstarter bridgehold

Ældresagen i Vallensbæk vil genstarte bridgeholdet. Foto: colourbox

GLOSTRUP. Ældre Sagen i Glostrup har mistet en del bridge-medlemmer, da den tidligere underviser stoppede. Nu vil de lære nye op

Af Jesper Ernst Henriksen

Er ord som honnørpoints, major eller storeslem noget, du kan nikke genkendende til, så kan du sikkert allerede spille bridge på et rimeligt niveau. Så er Ældre Sagen i Glostrup på udkig efter dig. De er nemlig ved at starte et nyt bridgehold op, der spiller hver tirsdag eftermiddag i Glostrup Hallen.

Foreningen har egentlig længe haft et bridgehold men efter denne sæson stoppede den tidligere leder af holdet og tog de fleste medlemmer med. Derfor starter de nu helt forfra.

– Det bliver et hyggeligt hold, hvor der er plads til nogle kaffepauser med hyggesnak og med lidt små hyggelige præmier hver måned, siger Lone Thelke, næstformand i Ældre Sagen i Glostrup.

Kender man ikke noget til bridge endnu, har Ældre Sagen et andet tilbud. De har nemlig et begynderkursus, hvor man over ti tirsdage lærer spillet.

– Jeg spiller ikke selv, men jeg har forstået, at det er et spil, der kræver, man er rimelig klar i pæreren. Så det er godt til at holde hovede i gang ligesom sudoku og kryds og tværs, siger Lone Thelke.

Hun oplyser, at Ældre Sagen i Glostrup nu er tilbage efter corona med normalt program.

– Vi tager selvfølgelig coronahensyn, når vi for eksempel er i biografen. Men folk har glædet sig til at komme i gang igen, siger hun.