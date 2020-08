Genvalg til formanden – og nye ansigter i bestyrelsen

Glostrup Radikale Venstre har valgt en ny bestyrelse. Foto: Glostrup Radikale Venstre

GLOSTRUP. Der har været generalforsamling i Glostrup Radikale Venstre. Her blev formand Jørgen Boelskov genvalgt, mens nye bestyrelsen er udvidet med nye ansigter

Af Robert Hendel

Coronakrisen har vendt rundt på tidsplanerne i Glostrup Radikale Venstre. Derfor blev partiforeningens generalforsamling afholdt senere end normalt – og med mundbind og afstand.

Her blev bestyrelsen udvidet, og Jørgen Boelskov genvalgt som formand. Udvidelsen af bestyrelsen betyder, at størstedelen af foreningens medlemmer nu er aktive i partiforeningens bestyrelse.

Emilie Borch Sloth er ny i bestyrelsen i Glostrup Radikale Venstre. Hun stoppede for nylig som formand for skolebestyrelsen på Glostrup Skole. Her sidder hun stadigvæk i bestyrelsen, og nu er hun klar til også at være aktiv i partipolitik efter at have været medlem af Radikale Venstre i et års tid.

– Jeg har jo stemt på partiet i mange år, og så tænkte jeg for et års tid siden, at jeg skulle melde mig ind i partiet for bedre at kunne gøre en forskel, siger Emilie Borch Sloth.

Ifølge hende er det gået hurtigt – man bliver hurtigt involveret. Hun oplever, at der bliver lyttet, og at man også som helt nyt medlem bliver taget alvorligt. Derfor var det ikke svært for Emilie Borch Sloth, der interesserer sig allermest for partiets kommunalpolitiske spørgsmål, at involvere sig yderligere.

– Uddannelse, børn og unge betyder meget for mig. Det gælder for eksempel børns opvækst og trivsel, og børn med særlige behov har min særlige fokus, forklarer Emilie Borch Sloth og tilføjer, at hun også har fokus på miljø, kultur og foreningsliv i kommunen.

Hun valgte at stille op til bestyrelsen for at sidde med, hvor beslutningerne bliver taget.

– Sidder man ved siden af, kan man have en masse holdninger til, hvordan tingene bliver gjort og burde gøres, men hvis man ikke involverer sig i det, får man heller ikke indflydelse på, hvordan det udvikler sig, siger Emilie Borch Sloth.

Hun vil gerne stille op til næste års kommunalvalg, men erkender, at hun er ny i partipolitik.

– Vi har ikke lavet opstilling endnu. Hvis der er opbakning fra de andre i bestyrelsen, stiller jeg op, lyder det fra Emilie Borch Sloth.