Henter tre point i chancefattigt opgør

Pernille Larsen (til venstre) scorede kampens eneste mål, da Brøndby i weekenden vandt over HB Køge. Foto: Robert Hendel

SPORT. Det var småt med chancer, da Brøndbys bedste fodboldkvinder fik tre vigtige point i topopgøret mod oprykkerne fra HB Køge

Af Robert Hendel

Brøndby er fortsat ubesejret i 2020 i Gjensidige Kvindeliga. Lørdag blev det til tre vigtige point til sidste års sølvvindere, da topholdet HB Køge kiggede forbi Bane 2 i Brøndby i et opgør uden de helt store chancer.

Gæsterne kom bedst fra start og kunne have været foran efter godt syv minutters spil, da Brøndby-keeper Katrine Abel fik afværget et hovedstød fra amerikanske Madalyn Ann Pokorny tæt inde under mål.

Syv minutter senere forsøgte Mille Gejl Jensen sig fra distancen, men hendes afslutning gik langt over mål.

Flere afslutninger blev det ikke til i første halvleg, og det så længe ud til, at anden halvleg ville blive lige så chancefattig. Begge hold stod godt defensivt, og de gjorde det rigtig svært for modstanderens offensiv. Indlæggene tog de to keepere sig sikkert af.

12 minutter før tid lykkedes det dog hjemmeholdet at få bolden prikket i nettet. Nyerhvervelsen Agnete Nielsen fik tilkæmpet sig bolden på midten af banen, og med et par fikse træk fik hun vristet sig fri og strøg ned mod gæsternes straffesparksfelt.

Den hurtige offensivspiller lagde bolden ud til anfører Theresa Eslund, der hurtigt sendte bolden frem til Mille Gejl Jensen. Hun sendte bolden bagud i feltet, hvor Pernille Larsen stod fri og kunne sparke bolden ind bag Emily Nicole Boyd i gæsternes mål.

Ros til oprykkerne

Målet blev kampens eneste, og selvom holdet ikke ligefrem vadede i chancer, var cheftræner Per Nielsen godt tilfreds med Brøndbys præstation.

– Det blev lige så svært, som vi havde regnet med. De har fået samlet en flok rigtig dygtige amerikanere, og de udfordrer os godt, siger Per Nielsen, der efter kampen var godt tilfreds med sit holds indsats.

Han fremhæver især holdets fightervilje og defensiv.

– Jeg synes ikke, at vi kommer frem til så mange afslutninger i dag, men vi spiller godt flere steder på banen, så det bekymrer mig ikke så meget, lyder Brøndby-trænerens vurdering af sit holds indsats mod oprykkerne.

Per Nielsen mener dog, at HB Køge trods en status som oprykker kommer til at blande sig i den bedste halvdel af ligaen. I det hele taget vurderer han, at ligaen bliver en tæt affære i denne sæson.

– Jeg tror ikke, at vi kommer til at se de der store sejre på syv-otte-ni mål længere. Så man kommer til at smide nogle point hist og pist, siger Per Nielsen, der kan glæde sig over tre vigtige point i jagten på det danske mesterskab.

Afløsere gør det godt

Inden sæsonen har Per Nielsen måttet sige farvel til flere store profiler, og det har blandt andet betydet, at en helt ny midtbane skal spilles sammen.

Indtil videre er det ifølge Per Nielsen dog gået over al forventning.

– Det er nogle dygtige profiler, vi skal erstatte, og indtil videre kan jeg bare konstatere, at de spillere, der er trådt til i stedet for, har gjort det helt suverænt, siger Per Nielsen.

Med sejren rykker Brøndby forbi HB Køge i tabellen, som FC Nordsjælland efter to runder topper med en bedre målscore end Brøndby og FC Thy – ThistedQ.

Brøndby får dog allerede i denne uge mulighed for at rykke yderligere op i tabellen. Her skal de blå-gule i kamp to gange, når FC Nordsjælland får besøg af Brøndby onsdag aften, mens de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring kigger forbi Brøndby på lørdag den 22. august klokken 14.