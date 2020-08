Hvilken slags brænder skal du vælge?

SPONSORERET INDHOLD: Står du også og skal på en længere tur i det fri med et par planlagte overnatninger? Er det måske en af de første gange, du skal tænke på flere måltider i løbet af dagene? Som du nok allerede ved, så er det vigtigt, at du får nogle mættende og nærende måltider på sådan en tur, da det er helt essentielt for den fulde oplevelse, at du har en masse energi.

Én af de nemmere måder at lave mad på i det fri er ved hjælp af en form for brænder. De mest kendte former for brændere er gasbrænder, spritbrænder og multi-fuel brænder, hvor der følger nogle fordele som ulemper ved dem alle alt efter, hvad dit behov er. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i din tur, så du bedst muligt kan vælge den rigtige brænder til formålet.

Gasbrænder

En gasbrænder er ideel til de kortere ture, og den er rigtig nem at gå til samt anvende. Fordelene ved at vælge denne form for brænder er, at de har en høj brændstofværdi, hvilket vil sige, du er sikret en hurtig opvarmning. Derudover er en gasbrænder nem at tænde og håndtere, så du ikke skal bøvle med den. Sidst men ikke mindst er brænderen et billigt alternativ. Ulemperne ved denne form for brænder er, at det kan være svært af skaffe gas på turen, der findes mange forskellige slags gevind, og gas kan være dyrt.

Spritbrænder

En spritbrænder er et populært valg blandt mange outdoorentusiaster, da det er nemt at gå til, for du skal blot hælde spritten i beholder og sætte ild til det. Derudover har beholderen svært ved at gå i stykker, så du får dig en trofast ledsager på alle dine ture. Fordelene ved denne form for brænder er, at det er en billig løsning, det er nemt at håndtere, og det er særdeles holdbart. Ulemperne ved denne brænder er, at opvarmning kan tage lidt længere tid end f.eks. med gasbrænder. Derudover er brænderen vindfølsom, og den kan miste noget af effektiviteten under koldere temperaturer.

Multi-fuel brænder

En multi-fuel brænder er perfekt, hvis du leder efter en fleksibel brænder, som giver dig muligheden for at anvende flere forskellige typer brændstof. Til din multi-fuel brænder kan du bruge benzin, diesel, petroleum, rensebenzin eller træ. Fordelene ved denne brænder er, at den yder en meget effektiv opvarmning uanset, hvilket brændstof, du bruger, den virker godt i al slags vejr, og den er endda brændstoføkonomisk. Ulemperne ved denne brænder er, at det kræver en del øvelse for at kunne bruge den effektivt, og den skal selvfølgelig rengøres i ny og næ – især hvis du skifter brændstoftype.