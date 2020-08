Judo-sommer på trods af corona

Svend Vohlert, Hugo Møller-Vohlert, Palle Bengtsson, Oliver Lindhart, og Thor Bentsen var Brøndby Judo Klubs repræsentanter på årets judo-sommerlejr. Foto: Privat

SPORT. Brøndby Judo Klub havde fem kæmpere med til Judo Danmarks årlige sommerlejr. Her mødes den store familie, som judo-sporten i Danmark er, så alle klubber er opdateret på sporten

Af Jesper Ernst Henriksen

I slutningen af juli var fem kæmpere fra Brøndby Judo Klub til den årlige sommerlejr arrangeret af Judo Danmark. Den blev afholdt på Gerlev Idrætshøjskole. Sommerlejren var tæt på at blive aflyst på grund af corona-restriktionerne, men endte med at blive gennemført. På grund af tvivlen var der derfor kun cirka halvt så mange deltagere som normalt.

– Vi var fint repræsenteret med fem medlemmer, men vi plejer at have cirka fem yderligere med, siger Svend Vohlert, formand for Brøndby Judo Klub.

På sommerlejren betød corona-reglerne, at kæmperne blev inddelt i grupper på 12 personer, der trænede og spiste sammen og ikke måtte komme for tæt på andre deltagere. På trods af restriktionerne gik lejren dog godt.

– Det gik over alt forventning. Det var en fantastisk oplevelse, vi var glade for, at det blev til noget, siger Svend Vohlert.

Sommerlejren havde blandt andet besøg af en tidligere tysk landstræner, mange af de bedste danske trænere, det østriske landshold og repræsentanter fra Sverige og Norge. Og så selvfølgelig hele den danske judo-familie.

– Judo-sporten i Danmark er lidt som en stor familie. Så til en sommerlejr får man passet nogle venskaber, siger Svend Vohlert.

Han fik dog også nogle ting med hjem fra lejren, som han kan bruge hjemme i klubben.

– Vi får seneste opdateringer på teknikker og regel­ændringer. Derudover er der gradueringskurser, hvor jeg for eksempel blev godkendt til at graduere til brunt bælte. Det er noget, man skal godkendes til hvert andet år, siger Svend Vohlert.