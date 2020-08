Klar og parat til corona-skolestart

Elever fra en af de ældre klasser bød velkommen med sang. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I denne uge begynder et nyt skoleår i Brøndby, som også betyder en masse nye elever. Folkebladet besøgte Brøndby Strand Skole, da 0. klasserne blev budt velkommen tirsdag morgen

Af Robert Hendel

Hej, og velkommen. Husk at spritte af, inden I går ind.

Foran skolen står viceskoleleder Rikke Gjerlev klar med håndsprit og vejledning til de nye elever, der skal begynde i 0. klasse på Brøndby Strand Skole.

Foran skolen var der tirsdag i denne uge pyntet op med røde og hvide dannebrogsflag, da eleverne i 0. klasse trådte ind på skolen til deres første, rigtige skoledag.

Her kunne de to viceskoleledere, Frederik Jessen og Rikke Gjerlev byde velkommen til omkring 44 ud af de godt 130 elever fordelt på seks 0. klasser – til en hverdag, der stille og roligt begynder at være normal igen, og så alligevel ikke helt.

– Der er stadigvæk fokus på hygiejne, håndvask og afspritning, så de ekstra håndvaske, vi stillede op i foråret på hele skolen, er der stadigvæk. Det samme gælder den ekstra rengøring, fortæller Rikke Rubek, der er skoleleder for Brøndby Strand Skole.

Hun understreger dog, at der stadigvæk bliver holdt afstand, ligesom forældrene også skal være opmærksomme på eventuelle sygdomssymptomer.

Op til skolestarten har Rikke Rubek og de to viceskoleledere ikke fået mange spørgsmål fra forældrene til de nye skolebørn, selvom de kommer til at indgå i en anderledes hverdag, end de normalt ville have gjort. Ifølge skolelederen kan det skyldes, at eleverne allerede har været tilknyttet skolen siden maj, hvor de begyndte i SFO’en.

– Dengang blev der lavet nogle hold, hvor de måtte komme, og der blev lavet nogle små film, så forældrene kunne se, hvordan der så ud indvendigt, for de måtte jo ikke komme indenfor på det tidspunkt, forklarer Rikke Rubek.

I denne uge måtte forældrene godt komme med ind på skolen. Det må de godt til deres børns første rigtige skoledag, men der var krav om afstand, håndvask og afspritning. Sådan som det er praksis alle andre steder.

Forventningens glæde

I skolens gymnastiksal sidder de nye elever fulde af forventning og omgivet af forædrene, mens de lytter til, at Rikke Gjerlev giver de praktiske informationer, der skal til.

Bag Rikke Gjerlev gør en af de ældre klasser klar til at fremføre et stykke musik, som er velkendt blandt børnene. De kan derfor uden problemer synge med, da de hører sangen om Mariehønen Evigglad, inden eleverne bliver sendt over i deres klasselokaler sammen med deres nye lærere.

På vejen passerer de den traditionelle flag-allé, hvor de ældre klasser står klar med flag og siger velkommen til skolen.

En af de nye elever er fem-årige Mina, der har glædet sig til at komme i skole.

– Hun har spurgt sine ældre brødre, hvad der skulle ske, og om der var mange lektier, men de har beroliget hende med, at de bare skulle lege og hygge, fortæller hendes mor, Sandy El-Kahtib om sin datters forventninger til sin første skoledag.

Minas klassekammerat Caroline på fem år har også set frem til dagen, der dog bliver anderledes, end da hendes storebror begyndte i skole for tre år siden.

– Det er lidt specielt på grund af corona-situationen. Da vores søn startede på skolen, var de alle samlet. Nu er det noget med afstand og i hold, fortæller Carolines mor, Camilla Christensen.

Ifølge moren har Caroline været rigtig spændt på at begynde i skole. Selv ser den nye elev i 0. klasse frem til at begynde i skolen, men lektierne glæder hun sig ikke til. Noget, der får hendes forældre til at grine.

– Hun har vist set storebror lave lektier, og det så ikke så sjovt ud, fortæller hendes far, Ronnie Christensen.