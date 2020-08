Melatonin – hvad er det og hvad kan det egentlig?

SPONSORERET INDHOLD: I takt med at CBD bliver mere og mere populært, og der dukker flere og flere forskellige CBD-produkter på et marked, som også er i stor vækst, er det vigtigt at man informerer sig som bruger af CBD-produkter.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dette gør også, at man skal oplyses omkring blandt andet Melatonin. CBD-produkter kommer i alle former, og et af disse former er CBD produkter med melatonin, som er voksende på markedet for CBD produkter. I denne artikel kan man læse meget mere om melatonin, og hvad det gør for kroppen og derudover også læse mere om CBD.

Melatonin er et naturligt hormon

For det første, er melatonin noget som skabes naturligt at kroppen hele tiden. Dette sker i kombinationen i hjernen og nethinden i øjet, hvilket kan lyde som en mærkelig kombination. Stoffet produceres mest om natten, og svækkes af dagslys. Mange bruger melatonin til at hjælpe det man vil kalde “det indre ur” med at fungere optimalt eller lede det på vej. Melatonin er et produkt, som derved er med til at regulere kroppens temperatur, søvn og hormonudskillelse, og på den måde har det en række hjælpemidler. Samtidig er stoffet med til at styrke immunforsvaret hos modtageren.

Dette gør at man i forhold til CBD kan have en masse gode fordele ved at benytte sig af CBD produkter med melatonin. Produktet kan derfor være med til at skabe modvirke søvnløshed og være med til at få kroppen til at slappe af. Derudover styrker det immunforsvaret.

Hvilke andre fordele har CBD?

CBD er et af de stoffer, som gør at kroppen er med til at slappe af. Det er med til at nedsætte muskel og ledsmerter, hvilket er en stort problem i mange danskeres hverdag. Derudover vil man med CBD kunne nedsætte angst, og før man begynder at tvivle på produktet, er det vigtigt at nævnte at mange læger omkring i hele verden – heriblandt danske læger – udskriver produktet til patienter hver dag og psykologer udskriver det i forhold til angst.

CBD til folket

Det er muligt at købe CBD de fleste steder nu til dags, men markedet for det foregår mere og mere online. Der er mange sider, hvor man kan handle CBD produkter og de kommer både som creme, dråber, pastaer og man kan ryge CBD via en e-cigaret. Der er mange muligheder og fordele ved de forskellige former for CBD produkter.