Ny bane lavet på genbrug

Læskurene til trænere og udskiftere er renoverede busskure, der ellers ville være blevet kasseret.

VALLENSBÆK. Lørdag blev den nye kunstgræsbane på Vallensbæk Idrætscenter indviet. Banen er en 3. generations bane lavet af genbrugsmaterialer fra udtjente kunstgræsbaner

Af Jesper Ernst Henriksen

Borgmester Henrik Rasmussen glædede sig i sin tale over den nye kunstgræsbane, der afløser den gamle, som havde udtjent sin værnepligt efter 13 år, og Vallensbæk Fodbolds formand René Wøhler takkede for det gode samarbejde med kommunen.

Den nye bane er en 3. generations kunstgræsbane fra firmaet Re-Match, der har specialiseret sig i at rense og separere delene fra udtjente baner, så alle materialer kan genanvendes.

Også skurene til trænere og udskiftere er genbrug. De har nemlig stået forskellige steder i Vallensbæk som almindelige bus-læskure – og har nu efter en istandsættelse af kommunens folk fået nyt liv på idrætscentret.

Efter talerne fik formandens søn Julian lov til at assistere borgmesteren med at klippe båndet ind til den nye bane, som udover de renoverede busskure er udstyret med LED-belysning, scoringstavle og et flisebelagt tilskuerområde.

U14-drengene fra Vallensbæk og Avarta fik indviet banen med en spændende kamp, der først blev afgjort i sidste del af anden halvleg med to sene scoringer til hjemmeholdet.