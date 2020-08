Ny svømmehal bliver dyrere – men er nu endeligt vedtaget

I 2023 kommer der til at ligge en ny svømmehal ved siden af Vallensbæk Idrætscenter. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Onsdag aften blev det endeligt vedtaget, at Vallensbæk Kommune skal have en ny svømmehal. Den kommer til at koste 130 millioner kroner, hvilket er 35 millioner kroner mere end forventet. Det vil give et løft til idrætten i Vallensbæk, lyder det fra politikerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvis alt går som planlagt, vil der i 2023 stå en stor ny svømmehal klar ved siden af Vallensbæk Idrætscenter. Det blev vedtaget onsdag aften på et ekstraordinært, lukket kommunalbestyrelsesmøde.

– Jeg er stolt over, at vi kan give vores borgere en svømmehal i hjertet af Vallensbæk. Det bliver et kæmpe vandkulturhus med fire bassiner, tre saunaer, tre vipper, en rutsjebane og en bassindybde, der gør det muligt at dykke. Der vil være omklædning til både mænd, kvinder, familier og handicappede – altså en svømmehal for alle, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

– Det ser flot ud i forhold til de første skitser vi så. Vinderprojektet har ændret lidt karakter. Der er kommet flere mursten, så det passer bedre ind i området end hvis det bare havde været glas, siger Søren Wiborg (S)

– Vi får nu for første gang et svømmehalstilbud til borgerne, der kan måle sig med vore nabokommuner og måske endda mere end det, så vi tror svømmehallen bliver et stort trækplaster for kommunen, siger Carina Kristensen Berth (DF).

Dyrere end forventet

Svømmehallen har været længe undervejs, og er undervejs blevet udskudt og har stødt på udfordringer. Da de første tilbud på at bygge svømmehallen kom, lød de på omkring 160 millioner kroner. Undervejs fik kommunen og entreprenørerne fundet løsninger, så prisen endte på 129,7 millioner kroner, hvilket var 35 millioner mere end planlagt. Men det var nødvendigt at få vedtaget den, lyder det enstemmigt fra politikerne.

– Selvom svømmehallen er blevet en del dyrere end oprindelig forudsat, er vi alligevel glade for den. Der var ikke noget attraktivt alternativ til at bygge en ny svømmehal, da svømmehallerne på Egholmskolen og Pilehaveskolen var utidssvarende og helt udtjente, siger Carina Kristensen Berth.

– Alt i alt synes vi det ser flot ud. Det er lidt en streg i regningen, at det bliver dyrere, men det var i et eller andet omfang forventet. Det er et meget stort projekt, siger Søren Wiborg.

Han har bemærket, at nogle borgere er nervøse for, hvad den store regning vil betyde for kommunens øvrige service. Han er dog ikke nervøs.

– Vi har sparet hovedparten af pengene op, det skulle ikke betyde noget for vores service eller muligheder for andet anlæg, siger han.

Han håber nu, at de gamle svømmehaller kan holde til den nye er færdig. Hvad der derefter skal ske med de gamle er endnu ikke besluttet.

– Det kan da være, at svømmehallen på Pilehaveskolen har en stand, så den kan holde lidt flere år. Så kan det være, vi beslutter at lade den ligge, siger Søren Wiborg.

Fire bassiner

Svømmehallen kommer til at indeholde et stort svømmebassin på 25 meter, et multibassin med plads til vandleg, vippeudspring fra både en-, tre- og femmetervippen og rutsjeture på vandrutsjebanen, et børnebassin med legeredskaber og et varmtvandsbassin med direkte adgang til sauna. Dermed skulle der være plads til alt fra til de seriøse idrætsklubber til børnefamilierne og dem, der har brug for en wellnessoplevelse.

– Det ser meget funktionelt ud med fire separate bassiner. Vi viser, at vi gerne vil bredde-idrætten, men også give eliten bedre vilkår. Der er blandt andet planer om et egentligt klublokale for svømmeklubben. Om det skal være fitness eller stil svømmeklubben står lidt hen i det uvisse. Vi hilser velkommen, at nogle af de væsentligste optioner er kommet med, blandt andet en vandrutsjebane, siger Søren Wiborg.

Hans resterende ønsker er i småtingsafdelingen.

– Vi kunne godt tænke os nogle dysser i varmtvandsbassinet, så man kan stå og få lidt massage. Der mangler også lidt fortove ude foran, der skal føres igennem til Vallensbæk Skole, siger han.

Carina Kristensen Berth glæder sig også over, at svømmehallen kan bruges af flere forskellige målgrupper samtidig.

– Vi er særligt glade for, at man kan have flere aktiviteter i svømmehallen på en gang så en stor turnering ikke behøver at lukke det hele ned. Vi får også mulighed for at få tilbud om babysvømning ved etablering af det nye varmtvandsbassin. Svømmehallen formår at integrere alle vandsportsinteresser i kommunen, da de alle har været med i tilblivelsen af projektet. Der er både plads til skole, leg, motion og eliteidrætsudøvere, siger hun.

En del af Idrætscentret

Med den nye svømmehal, kommer kommunen til at skabe synergi i idræts-og foreningslivet i Vallensbæk. De får et kæmpestort aktivitetshus i hjertet af kommunen, som både kan rumme skolesvømning, foreningslivets og offentlighedens brug af svømme- og idrætshaller.

Den nye svømmehal bliver bygget sammen med idrætscentret, så der kommer en fælles indgang. Forhallen i idrætscentret vil derfor blive bygget lidt om, så den kommer til at være i direkte forbindelse med den nye svømmehal.

I den nye bygning vil der i kælderen også blive lavet omklædningsrum til fodboldspillere med direkte udgang mod fodboldbanerne.

Carina Kristensen Berth frygter, at svømmehallen bliver så populær, at det vil give parkeringsproblemer i området.

– Vi er glade for, at den bliver placeret midt i kommunen og vi gør opmærksom på, at borgerne har mulighed for at bruge FlexTrafik så borgerne kan køre lige til døren. Vi ville gerne have haft opmærksomhed på antallet af parkeringspladser ved svømmehallen, da vi som sagt tror den bliver et stort tilløbsstykke, men k og s mener at der er parkeringspladser nok. Vi får se, siger hun.

Bæredygtigt byggeri

Den nye svømmehal bliver optimeret og bæredygtig, fordi Vallensbæk Kommune og dennes entreprenør vælger bæredygtige løsninger for konstruktioner, materialer og de tekniske anlæg, som skal holde svømmehallen kørende. Det betyder blandt andet, at alle vandinstallationer lige fra håndvaske, toiletter og brusebade til de anlæg, der styrer bassinerne, vil blive energioptimerede. Derudover vil der blive valgt byggematerialer, som er bæredygtige.

Sidste år lod Vallensbæk Kommune udbudsfasen for svømmehallen gå om, da de i første omgang ikke havde fået nok tilbud fra entreprenører, som faktisk kunne løfte opgaven.

– En svømmehal er et af de mest komplicerede projekter, som en kommune kan gå i gang med, og vi er derfor glade for, at vi nu kan vælge en entreprenør, som har kapacitet til at udføre opgaven. Vallensbæks aktive borgere og foreninger fortjener den bedste kvalitet, og vi er derfor ikke gået på kompromis med valg af samarbejdspartner, hverken rådgivere eller entreprenører, til at udføre byggeriet, siger Henrik Rasmussen.

FAKTA Endelig vedtagelse

Svømmehallen er endeligt vedtaget, men tabende entreprenører har 14 dage til at komme med indsigelser – det er ind til 1. september.

Udbuddet blev vundet af Combi Byg A/S, og deres samarbejdspartnere Nøhr & Sigsgaard og COWI