Nye skolebørn skal lære at begå sig i trafikken

BRØNDBY. Sommerferien er slut for de mange skolebørn i Brøndby. Kommunen opfordrer derfor forældrene til at lære deres børn, hvad de skal være opmærksomme på i trafikken

Af Robert Hendel

I denne uge er eleverne i Brøndbys skoler atter tilbage efter en flere uger lang sommerferie.

Det betyder mange børn og unge på gader og stræder i morgen- og eftermiddagstrafikken, og for mange af dem vil det være helt nyt. Det er de børn, der begynder i 0. klasse.

Brøndby Kommune deltager derfor endnu engang i årets skolestartskampagne ”Børn på vej”, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag. Kampagnen sætter fokus på, hvordan elever kan blive hjulpet godt på vej i trafikken.

– I Brøndby har vi hele tiden fokus på at gøre skolevejen endnu mere sikker ved for eksempel at etablere flere vejbump. Men de helt små elever kan ikke altid selv overskue, hvad der er farligt i trafikken, siger Jane Krog, der er leder af skoleområdet i Brøndby Kommune.

Det er kommunens håb, at forældrene øver sig med deres børnene, så de er bedre rustet til at begå sig i trafikken. Ifølge Jane Krog vil trafiksikkerhed også være på dagsordenen i skoletiden.

– Vi vil samtidig via store plakater minde bilisterne om, at være ekstra opmærksomme på store og små skolebørn, siger Jane Krog.

Udover de mange skilte, der skal få trafikanterne til at vise ekstra hensyn, gennemfører politiet i hele landet også en lang række kontroller på skolevejene for at få flere til at overholde fartgrænserne.

Fakta

Gør dit barn klar til trafikken

I Brøndby betyder skolestarten 349 nye børn i trafikken.

På Brøndbyøster Skole vil der være 127 nye elever, mens 90 børn skal begynde i 0. klasse på Brøndbyvester Skole. I Brøndby Strand kommer 132 nye trafikanter til, når skolen begynder i denne uge.

Forældre kan tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med råd og øvelser målrettet barnets alder på hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn.

På den måde får man løbende hjælp til at sætte fokus på de vigtigste områder, der kan være med til at sikre, at barnet er klædt bedst muligt på til at klare sig i trafikken.