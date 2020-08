Opgraderinger til din lokale golfklub

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange private golfklubber der måske kunne trænge til en lille overhaling når der kommer til lokaler. Det er rart at pudse om noget sammen, man får god holdånd og det forbedrer fællesskabet. Derfor skal I måske gøre det til et projekt at opgradere golfklubben i år? Hvordan og hvorfor kan du læse mere om her.

Af SPONSORERET INDHOLD

Omgivelser tæller

Mange mener at omgivelser har meget at sige når der kommer til præstation. Vi bliver simpelthen i stor grad påvirket af vores omgivelser, og det er svært at komme udenom at trivsel er særdeles vigtigt, for at kunne præstere godt. Enten i livet generelt eller på golfbanen. Vi bliver positivt påvirket af trygge og trivelige omgivelser og dermed er det også noget der vil have en positiv effekt på sammenhold og præstation i golfklubben.

Der er meget man kan gøre for at opgradere omgivelserne. Det behøver ikke at kræve en helrenovering, men man kan slippe afsted med at bruge forholdsvis få midler og komme langt alligevel. Der er nogle greb der skal til og nøglen er at kunne identificere hvilke. Trænger lokalet til en omgang maling? Er der noget udstyr – en håndvask, toilet eller lignende der skal udskiftes? Kunne I trænge til nye møbler, eller er det bare nogle nye hynder skal til?

Hvis man har udemøbler, er det helt klart rarest hvis der er hynder til møblerne, da kan det også være en god ide med en hyndeboks, så hynderne ikke ligger udenfor og bliver slidt hurtigere end nødvendigt. Dette er praktiske ting man gerne kan have med i tankerne hvis man skal give golflokalerne en lille overhaling.

Øget trivsel

Trivsel er som vi har nævnt vigtigt både for fællesskab og præstation, og at have alle de praktiske ting på plads der gør at det hele fungerer, er måske vigtigere end du tror. Det kan være så lille en ting som en dørstopper, der holder døren til te-køkken eller lignende åbent, så man kan komme ind og ud uden at skulle kæmpe med både dør og kaffekop.

Klublokaler er et samlingssted, og selv om golf er en sport der man i stor grad præsterer alene, så er der et socialt aspekt ved at spille golf, som alle golfentusiaster er godt klare over. Det handler om at møde ligesindede, udveksle teknikker og strategier og tale om løst og fast. For mange er golfklubben også et værested, et sted man kan socialisere og samles omkring en fælles aktivitet og møde gamle og nye venner.

Man skal dermed ikke undervurdere lokalerne selv om det er sporten der er det vigtigste. Hyggelige lokaler opfordrer til hyggeligt samvær, og der er måske ikke så meget der skal til for at opfriske det gamle? En fælles renovering er måske også noget I kan samles om i klubben, og lave det til et fælles projekt.

Flotte lokaler og socialt samvær hører godt sammen, også når det handler om golf. Gå til indkøb af det i har brug for for at kunne opgradere golfklubben i sommer. Det kræver måske ikke så meget som du tror.