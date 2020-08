Så er håndbolden i gang igen

Håndboldtræningen er i gang igen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Det bliver lidt nemmere at være U11 spiller i Brøndby Håndboldklub. I den ene af kommunens haller bliver der nemlig tegnet en kortere bane op

Af Jesper Ernst Henriksen

Først Corona-nedlukning og så selvfølgelig sommerferie. Men nu er håndboldsæsonen heldigvis i gang igen i Brøndby Håndboldklub. Ungdomsafdelingen er i fuld gang, der er dog fortsat plads til nye spillere på holdene.

– Det er dejligt at spillerne er i gang igen, siger bestyrelsesmedlem Flemming Ernst.

– Vi er glade for, at vi i år har fået en U-13 pige afdeling igen. Det har vi manglet de sidste to år.

Allerede den første uge efter skolernes sommerferie har der været gang i træningen. På trods af varmen er der blevet trænet, men selvfølgelig med rigelig med vandpauser. Og med plads til det sociale samvær, der er så vigtigt i en holdsport som håndbold.

Som noget nyt indføres der fra i år en kortere bane for de mindste hold. Det har desværre ikke været muligt at få den bane optegnet i Stadionhallen, så de kampe kan kun spilles i Schneekloth­hallen. Det er et nyt tiltag, for at gøre det lettere for U-11 spillere. Det er endnu ikke fastlagt, om kampene skal spilles på kort bane.

Brøndby Håndboldklubs damehold er også i den kommende sæson i 2. division. Sæsonen blev afsluttet uden at være færdigspillet, men damerne lå lige over nedrykningsstregen, da sæsonen blev afbrudt. Det betyder en ny spændende sæson i 2. division.

– På ungdomssiden satser vi i denne sæson på at stabilisere vores hold fra U-13 og nedefter, siger Flemming Ernst.

– Vi har heldigvis hold i alle kategorier fra 5 til 13 år. I de yngste årgange er det legebetonet bold, hvor drenge og piger spiller sammen.