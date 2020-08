Sådan finder du det perfekte garn til dit DIY-projekt

SPONSORERET INDHOLD: Der er mange forskellige måder at bruge garn og ens hænder til at lave flotte, praktiske eller meget kreative projekter, der kommer én selv og alle andre til gode.

Der findes alt fra strikning og hækling til knytning og utallige andre arbejdsmetoder, og de kræver alle, at man har noget fleksibelt og kvalitetsfyldt garn at arbejde med. Projekterne bliver sjældent særligt gode eller praktiske, hvis man ikke har det rette garn ved hånden, og her må man i høj grad søge derhen, hvor masserne gør det, i forhold til gode produkter på markedet.

Garn er ikke bare garn

Hvis man er nystartet udi f.eks. strikning, så er det ikke sikkert, at man har mod på at bruge flere hundrede kroner på garn. Dette er fuldt forståeligt, og for udenforstående kan det da også synes voldsomt at bruge mange penge på garn – for det er jo bare garn. Det er dog et udsagn, der er meget langt fra virkeligheden, da der virkelig kan være stor forskel på garnets kvalitet, fleksibilitet og brugbarhed i forhold til forskellige opgaver. Derfor bør man overveje at lede efter det mest kvalitetsfyldte garn, hvis man gerne vil tage sit DIY-projekt til nye højder.

Der er mange forskellige forhandlere af garn, og derfor kan det være svært at finde ud af, hvor det er bedst at købe nye forsyninger. Mange handler i de almindelige butikker, hvor udvalget dog ofte er småt i forhold til farver, og hvis man vil have kvalitet og masser af farver, så kan netbutikkerne bestemt anbefales.

Find det rette garn til din arbejdsmetode

Der er himmelvid forskel på, om man leder efter garn, der er godt at strikke med, og garn, der er perfekt til at hækle med. Garnet skal gerne have forskellige tykkelser og forskellige egenskaber, og derfor er det også svært at vælge garn, hvis man ikke er vant til det. Her er der dog hjælp at hente på nettet, hvor der findes masser af forskellige fora, der gerne vil hjælpe dig på rette vej. Generelt går man dog aldrig galt i byen med en hurtig Google-søgning, og her finder man relativt nemt frem til det rette garn til den specifikke opgave.

Når det kommer til materiale og kvalitet, så er der også delte meninger om, hvilket garn, der er bedst at bruge. Der lader dog til at være en nogenlunde konsensus om, at forskelligt mohair garn er et rigtigt godt bud, hvis du leder efter garn, der skal være både blødt og eksklusivt.

Prøv dig frem

Selvom vi meget gerne her ville skrive, at lige nøjagtig den her type garn er helt perfekt til den her specifikke opgave, så er det en umulighed – for uanset hvilken type garn, man vælger, så vil det føles forskelligt i hænderne, når man arbejder med det. Alle har deres egen stil, når der arbejdes med garn, og derfor er det ofte en nødvendighed at prøve sig lidt frem for at finde frem til det helt perfekte garn til opgaven.

Man kan evt. starte ud med at vælge en 3-4 typer af garn ud og prøve dem af på mindre opgaver. Disse garntyper kan man vælge på baggrund af, hvilke typer der er mest populære, og dermed har man mulighed for at finde lige netop den type garn, man synes bedst om.