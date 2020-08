Sådan indretter du en hyggelig stue

SPONSORERET INDHOLD: Din stue er ét af de helt centrale rum i dit hjem. Det er der, du kan samles med din familie eller venner til en filmaften, få en god snak i sofaen eller slappe af og læse en bog. Derfor er det også vigtigt, at du føler dig godt tilpas i din stue. Hvis du er flyttet til et nyt hjem eller bare er træt af din nuværende stue, kan du her få nogle tips til, hvordan du indretter en hyggelig stue.

Find den helt rette sofa

Én af de vigtigste ting i en stue, er selvfølgelig at du finder den helt rette sofa. Det er nemlig netop der, du både kan slappe af og samle din familie eller venner. Der findes så mange forskellige sofaer, så det kan godt være vanskeligt at finde den helt perfekte. Når du går på jagt efter en sofa, skal du tænke på, at den skal passe til størrelsen på din husstand, så den er behagelig at ligge i for alle. Desuden skal du finde en, der passer ind i din stue størrelsesmæssigt, men også stilmæssigt.

Du kan f.eks. overveje en almindelig 2-personers sofa med en puf til, en hjørnesofa, en sofa med chaiselong eller noget helt fjerde.

Indret med farver der gør dig glad

Ligegyldigt hvilket rum du indretter, skal du indrette med nogle farver, som du rigtig godt kan lide. Farver og kontraster er med til at give stemning og personlighed til et rum. Lige meget om du så er til helt neutrale jordfarver eller til friske sommerfarver, så kommer du til at føle dig bedst tilpas i din stue, hvis du indretter med de farver, du allerbedst kan lide. Farverne kan komme til udtryk i dine møbler, på billeder, på tæpper, på sofapuder m.m. Du kan også springe ud i at male én eller flere vægge, hvis du har mod på det.

Kombinér nyt og gammelt

Når du gerne vil indrette en hyggelig stue, handler det om at få skabt noget personlighed. Du kan skabe personlighed ved f.eks. at kombinere nye og gamle ting. Når du indretter både med nogle ting, der er nye og gamle, giver det en rigtig fin balance. Du kan købe nogle nye, smarte ting og samtidig gå i en genbrug og finde nogle ældre, antikke ting. Det kan også være, at du har nogle gamle arvestykker, som du egentlig ikke helt ved, hvad du skal gøre af. I stedet for at pakke dem i kælderen, kan du i stedet gøre dem til en del af din indretning.

Giv liv med blomster og planter

Hvis du synes, at din stue mangler noget liv, vil det være helt perfekt med nogle blomster og planter. De er nemlig netop med til at give liv og farve til din stue. Det er bare at finde nogle fine krukker og vaser, som du kan have din planter og blomster stående i. Derefter er det bare at gå på jagt efter nogle planter, der passer ind i din stue.