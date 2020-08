Sådan skaber du en god døgnrytme og forbliver frisk hver dag

SPONSORERET INDHOLD: Hvem vil ikke gerne være den bedste – og mest veludhvilede – udgave af sig selv hver evig eneste dag? De fleste ved, hvor meget søvnen egentlig betyder for ens præstation den kommende dag. Og alle har prøvet de der dage, hvor tingene ikke rigtig hænger sammen efter en nat, hvor man har sovet for lidt, for dårligt eller for uroligt.

Det anbefales at få mellem syv og otte timer hver nat, og det er en god idé at få dem lagt ind i en rytme, så du ikke forvirrer din krop og sover dårligt.

Dan rammerne for din gode døgnrytme

Første step til at skabe rammerne for din døgnrytme er at beslutte dig for et tidspunkt, du vil gå i seng og stå op på. Få det til at passe sammen med din hverdag og det, som kan lade sig gøre for dig. Den bedste døgnrytme er ikke nødvendigvis fra 22:30 til 06:30, fordi det ikke er alle mennesker, der kan trives med at gå tidligt i seng og stå tidligt op. Så afhængigt af om du er A- eller B-menneske, kan du justere tidspunkterne i din døgnrytme selv. Så længe du tager udgangspunkt i at sætte syv-otte timer af til at sove om natten.

Skab et rum der inviterer til at falde i søvn

Hvis du har problemer med at overholde din døgnrytme, kan det være fordi, du har for mange ting i dit soveværelse, som distraherer dig. Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at sørge for afdæmpet belysning – for eksempel med natbriller eller mørklægningsgardiner. Desuden hjælper det for nogle at fjerne elektronikken, så man ikke kommer til at falde i søvn til en film eller et spil på telefonen. Skærmlys kan nemlig forstyrre din søvn.

Desuden kan det være en hjælp for dig at skabe den mest optimale soveplads. Et sted du virkelig har lyst til at lægge dig, når trætheden trænger sig på. Du kan for eksempel lade dig inspirere af en test af de mest populære senge.

Tips til at fremprovokere trætheden

At drikke varm mælk inden sengetid for at sove bedre er en skrøne. Men der er nogle andre ting, du kan gøre for at hjælpe din hjerne til at føle sig mere træt ved sengetid. Du kan blandt andet prøve at:

• Droppe mad og drikke med højt indhold af koffein og sukker tæt på sengetid. Tag sidste kop kaffe om eftermiddagen og drik i stedet koffeinfri the om aftenen, hvis du skal have noget at varme dig på.

• Meditere lige inden du skal sove. Tøm hjernen og få ro på tankerne, så de ikke forstyrrer dig, når du rammer hovedpuden. For mange ting at tænke over kan holde dig vågen længe.

• Justere din døgnrytme. Måske skal du ikke tvinge dig selv til at sove, når du ikke er træt. Det handler om at finde en rytme, der virker for dig. Så juster i den grad, som kan lade sig gøre.