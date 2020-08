Samvær og eftertænksomhed på kirkegården

Rundvisning på kirkegården ved Brøndbyøster Kirke. Foto: Peter Brandt Henriksen

BRØNDBY. Solen stod højt på himlen denne varme sommerdag, da Brøndbyøster Kirke inviterede til åbent hus på kirkegården for alle de interesserede folk fra området

Af Robert Hendel

Der var fyldt med glade ansigter til Brøndbyøster Kirkes årlige sommerarrangement “Åben Kirkegård”.

En masse gæster havde trodset den heftige sommervarme og fik sig en snak over de grillede pølser og en kolde forfriskning.

Arrangementet gav mulighed for at møde både naboer og bekendte fra Brøndbyøster, men det var også muligt for at få en snak om løst og fast med kirkegårdens medarbejdere – eller en præst fra kirken.

Med sikker corona-afstand mellem alle de fremmødte blev der delt anekdoter og historier ved bordene. Ved middagstid kunne folk begive sig ud på kirkegården for at få den rundvisning, der efterhånden er blevet en tradition ved det årlige arrangement, der byder på samvær og tid til at tænke over livets store spørgsmål.

Mange spørgsmål

Rundvisningen på kirkegården stod Stine Arneberg for. Hun er er kirkegårdsleder for Brøndbyøster Kirke og kunne fortælle historier om kirkegården og om de regler og procedurer, der er på stedet.

Samtidig kunne hun berette om den vedligeholdelse af gravene og de sociale områder på kirkegården, som gartnerne bruger meget tid på.

– Der er mange nye ansigter i år, siger kirkegårdslederen Stine Arneberg om de gæster, der er mødt op.

Hvis ikke folk er vant til at komme i kirken, vil de gerne høre om de forskellige gravstedstyper eller om hvordan en begravelse i kirken foregår. Sådan var det også i år, og alle fik svar på det, de spurgte om.

Et af de spørgsmål, som Stine Arneberg ofte får er, om man kan købe gravsteder på forhånd. Det kan folk sagtens, og hun råder også tit folk til at tænke over de vigtige ting, som begravelser, kister og urner, mens de har tiden til det.

– En dag kan det være for sent, forklarer Stine Arneberg om de spørgsmål, som mange mennesker måske ikke når at tage stilling til i deres liv.

10 års tradition

”Åben Kirkegård” begyndte for 10 år siden, da kirkegården havde 50 års jubilæum. Her blev der holdt åbent hus, og det var en så stor succes, at arrangementet er blevet gentaget i 10 år.

Ifølge Stine Arneberg kan besøget på kirkegården hjælpe folk til at tænke over deres eget liv nu og her.

Kirkegården ved Brøndbyøster Kirke er delt i den gamle og den nye kirkegård. Den gamle ligger omkring kirken og fungerer i dag som en park, hvor gæsterne kan gå en tur eller sætte sig på en bænk og slappe af.

Den nye kirkegård er det store område ved Brøndbyøster Kirkes Annexgård, og det var her, Åben Kirkegård fandt sted denne varme sommerdag i august.