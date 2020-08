Sejr over lokalrivaler

Da kampen var slut, var stillingen 4-2 til Ejby IF 1968, men sejren kunne have været større. Foto: Nicklas Bøgelund

SPORT. Det er altid intense opgør, når Ejby IF 1968 møder Herstedøster IC. I forrige uge blev det holdet fra det nordlige Glostrup, der trak sig ud af en træningskamp med en sejr på 4-2

Af Jesper Ernst Henriksen

I forrige uge var der en intens fodboldkamp på stadion i Ejby, da Ejby IF 1968 hjemme tog imod Herstedøster IC. De to hold kender hinanden særdeles godt. De spillede i samme række, serie 3, i forrige sæson, hvor Ejby endte med en oprykning, mens Herstedøster fortsætter i serie 3. Mange spillere er flyttet mellem de to klubber.

– Der er altid godt med tænding på, når vi møder dem, det er altid en kamp, alle vil vinde, siger anfører Nicklas Bøgelund fra Ejby.

Han sad ude i kampen med en mindre skade. Det samme gjorde nogle andre stamspillere fra Ejby, mens andre var på ferie.

– Der var god mulighed for, at de, der ikke normalt spiller fast på holdet, fik en chance for at vise deres værd, siger Nicklas Bøgelund.

Især Joakim Salomon, der har været hårdt plaget af skader, greb chancen og scorede to gange.

Samlet set var anføreren godt tilfreds med det, han så fra sidelinjen.

– Det var en godkendt kamp. Vi var for gode til dem og resultatet kunne godt være blevet endnu bedre, siger Nicklas Bøgelund om sejren på 4-2.

Ejby IF 1968 begynder turneringen igen i midten af august med store ambitioner.

– Der er nye ambitioner i klubben. Vi vil gerne op at bide skeer med Glostrup FK, siger Nicklas Bøge-

lund.