Skab trygge rammer i forretninger med plakatophæng

Hvordan kan et simpelt plakatophæng være med til at skabe trygge rammer, tænker du måske. Svaret er simpelt, da det er informationerne, som et plakatophæng indrammer, der giver trygheden.

Mange er allerede ved at have glemt coronavirus, i og med sommeren langt om længe er kommet til Danmark. Desværre har regnens afsked ikke taget pandemien med sig, hvorfor vi stadig befinder os i en krise.

Coronavirusset udbreder sig stadig i Danmark, og i de seneste dage er der kommet flere og flere smittetilfælde. Der er derfor sket en stigning her i august, hvorfor det er nu, at vi skal stramme os an og sørge for at overholde de krav og tiltag omkring corona, som egentlig stadig gør sig gældende i det offentlige, i butikker og i parkerne.

Plakatophæng til forretningerne

De fleste af os er alle interesseret i, at vores fysiske butikker – dagligvarebutikker, tøjbutikker etc. – forbliver åbne, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis vi overholder reglerne, tiltagene og kravene, som kan mindske smitten.

Ved hjælp af plakater bestående af få, enkle informationer og tiltag i et plakatophæng vil der være en påmindelse til kunder og personale, så der ikke er nogen, som glemmer, hvad man egentlig bør gøre, når man kommer ind i en forretning.

Plakatophæng har den fordel, at de kan laves således, at der både kan vises noget på for- og bagsiden. Det er fordelagtigt, da plakaten derfor kan hænge på et stativ, så både personer på højre og venstre side kan læse informationerne. Det er smart, da man derfor heller ikke skal bruge vægplads til plakaterne.

Mange butikker er nemlig fyldte med produkter, kunst eller anden udsmykning på væggene, hvorfor det er en god idé at vælge plakatskinner, som kan hænge ned fra loftet eller på stativer. Dette gør også, at mange flere ser retningslinjerne og derfor bliver gjort opmærksom på, at I som virksomhed forsøger at passe på både kunderne og jeres personale.

Sæt jeres eget præg på plakaterne

Så længe der udtrykkes de rigtige retningslinjer for, hvordan man gebærder sig i en forretning, så er det muligt at sætte sit eget præg på en plakat. Det er især tøjforretningerne og specialforretningerne, der benytter sig af den kreative frihed, da plakaterne gerne skal følge butikkens image og røde tråd.

Skriv simple informationer i en tydelig og tilpas stor skrift, så skiltene ikke bliver overset.

Et godt råd er at følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, da det også er dem, folk kender til – de trænger blot til en genopfriskning en gang imellem. Et plakatophæng med retningslinjer – såsom at spritte hænder, holde afstand til kunder og personale samt at nyse i ærmet – er derfor en god start til en påmindelse om, at der stadig er et virus, som truer Danmark.

Det kan være svært at finde på overskuelige og iøjnefaldende plakater, hvorfor det også er muligt at sætte Sundhedsstyrelsens plakat med fem gode råd mod coronavirus i et plakatophæng. Har du derfor ikke et alternativ, så kan det være meget fornuftigt at sætte Sundhedsstyrelsens anbefalinger op i forretningen ved hjælp af plakatlister.