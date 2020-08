Skabte drama i bibliotekets kælder

Ronnie Jeppesen (til højre) instruerer sine elever frem mod den endelige forestilling. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Igen i år afholdt Den Kreative Dramaskole sommercamp i kælderen under Glostrup Bibliotek. I år var det en klassiker fra Brødrene Grimm, som børnene skulle fortolke

Af Robert Hendel

Der var engang en fattig kone, som boede i et lille hus, lyder det i den store sal under Glostrup Bibliotek.

Salen er oplyst af lamper i forskellige farver, og i midten er der sat en to rækker stole op. Seks børn i alderen syv til 12 har hele ugen været på dramaskole, hvor de har øvet sig på en fortolkning af Brødrene Grimms fortælling om Snehvid og Rosenrød.

Dramaskolen er et af Glostrup Kommunes tilbud til børn og unge i sommerferien, og undervisningen står Den Kreative Dramaskole for.

– Vi giver børnene en viden om kunst og kultur på en anden måde. Det kan være, at de tror, at kultur kun handler om at kigge på malerier, og så viser vi dem andre sider af kulturen, forklarer Celina Bordrup, som er koreograf og underviser på Den Kreative Dramaskole.

Grimm på scenen

Sammen med sin kollega Ronnie Jeppesen, der driver Den Kreative Dramaskole, observerer og instruerer Celina Bordrup de unge elever i skuespillets kunst.

– Vi har lavet nogle forskellige dramaøvelser for at få dem til at lære mere om improvisation, for det kan være svært at komme i gang, fortæller Celina Bordrup.

Sidste år fortolkede eleverne på dramaskolen Disney-klassikeren Løvernes Konge. I år er det et gammelt eventyr, som er temaet for ugens drama. Snehvid og Rosenrød er ikke et eventyr, som mange af børnene på dramaskolen kender i forvejen, men det har ikke afskrækket dem.

– De første par dage tænkte de ikke så meget. Der var de mere interesserede i, hvordan de kom i gang, forklarer Celina Bordrup.

Fællesskaber

De to sidste dage har Celina Bordrup dog kunnet ane nervøsiteten hos sine elever.

– Der kom mange spørgsmål om, hvordan vi skulle nå det. Men vi beroliger dem med, at det ikke er et langt stykke, forklarer hun.

Eleverne har ifølge underviserne en opfattelse af, at et stykke mindst varer en time. Der er det så instruktørernes opgave at forklare elverne, at det kun tager fem minutter, og de sagtens kan have det sjovt på samme tid.

– Vi er med til at udvikle nogle børn, og det er vigtigt, at vi lærer dem om drama og kultur. De er meget åbne, og de har forstået, hvad kulturen kan, fortæller Ronnie Jeppesen.

Indehaveren af Den Kreative Dramaskole mener, at kulturen noget, der forener folk. Det mærker han også på børnene, der deltager i ugens dramaskole.

– Vi får ofte fat i de skæve eksistenser, som måske har nogle udfordringer i dagligdagen i skolen, men når de kommer her, stortrives de og stråler. Her er de alle

sammen normale. Det er et stort fællesskab, siger Ronnie Jeppesen.

Sjovt at lave drama

Den sidste dag skal børnene opføre en lille forestilling foran deres forældre, og der bliver derfor øvet i stor stil, så alle replikker sidder lige i skabet.

En af deltagerne dramaskolen er ni-årige Lotus, som spiller engel i stykket.

– Det er sjovt at lave små teaterstykker, men jeg kan godt blive lidt nervøs, når der er publikum, forklarer hun.

Løsningen på den udfordring er ret enkel.

– Jeg lader som om, at der ikke er nogen, så det bliver ikke så svært, siger Lotus, der blev meldt til dramaskolen i samråd med sine forældre.

Hun synes, at det er sjovt at prøve kræfter med noget andet, end hun er vant til. Og står det til Lotus, kommer hun helt sikkert til at lave drama igen.