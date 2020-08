Spil slot spil gratis på verdens bedste spillemaskiner

SPONSORERET INDHOLD: Online spillemaskiner er det helt store trækplaster på verdens casinoer i dag. Hvor klassiske casino-spil nød klart mest popularitet på de gamle fysiske casinoer tidligere, så har spillemaskinerne i dag overhalet de klassiske bordspil indenom.

Og det er der en klar årsag til: digitaliseringen. At casinoerne nu er gået online, har samtidig åbnet op for nogle helt nye muligheder indenfor spiludvikling. Spillemaskiner var i gamle dage mere eller mindre begrænsede i sine udfoldelsesmuligheder, men digitaliseringen har åbnet op for helt nye kreative muligheder. Det har banet vejen for ,at softwareudviklere har kunnet videreudvikle og nytænke de gamle spillemaskiner i en sådan grad, at de nu fremstår totalt gennemrenoveret og up to date med sin tid.

Du har sikkert allerede selv prøvet nogle af de mange vilde spillemaskiner, men hvis det ikke er tilfældet, så har du flere forskellige muligheder for at prøve det. Og det gode ved det hele er, at det faktisk slet ikke behøver at koste penge. Du kan nemlig spille slot spil gratis på stort set alle større online casinoer, da alle spillemaskiner nu ‘fødes’ med en demo-version. De store spillegiganter har altid skabt demo-versioner af sine spillemaskiner og lagt dem ud som præsentation på deres respektive hjemmesider, men nu er alle online casinoer også begyndt at give spillerne muligheden for at spille slot spil gratis, før man kaster sig ud i spil for rigtige penge.

Netent – verdens måske største spiludvikler

Hvis du helst vil starte ud med at spille slot spil gratis, før du hiver pengepungen op af lommen, så er spiludvikleren Netent et fantastisk sted at starte.

Netent er svenske og må betragtes som velsagtens verdens største spiludvikler af spillemaskiner. Et kompetent hold af super innovative spiludviklere har leveret nogle af markedets absolut største spillemaskine-succeser til dato. Netents spillemaskiner er at finde på alle større online casinoer, og de er i sig selv nærmest en blåstempling af casinoet. Når Netents spillemaskiner er repræsenteret i det pågældende online casinos spilleudbud, så ved man at det respektive casino har fat i den rigtige ende.

Vil du gerne spille slot spil gratis, så bør du lægge ud med følgende af Netents kæmpe succeser:

• Gonzo’s Quest

• Starburst

• Steamtower

• Jack and the Beanstalk

Play’n GO – svensk når det er bedst

Play’n GO er næsten lige så store som Netent, og kan også præsentere et helt igennem vildt CV. Spiludvikleren har lavet masser af succeser undervejs, herunder blandt andet spillemaskiner som Viking Runecraft og Aztec Warrior Princess. Play’n GO har i den grad specialiseret sig i de klassiske temaer som vikinger, Det gamle Egypten, Romerriget og lignende. Og hver gang med solide konstruktioner, ekstrem stor underholdning og farverige designs. Play’n GO tog for alvor de danske spillere med storm, da de genoplivede den gamle TV Skærmtrold Hugo. Hugo blev sidst set i det folkekære TV2 underholdningsprogram Eleva2ren i starten af 90erne, men blev siden glemt. Lige indtil Play’n GO fik den geniale idé at benytte Hugo som nyt hovedtema til en spillemaskine. Det blev til hele 4 forskellige Hugo-spillemaskiner, og netop disse 4 spillemaskiner kunne være et glimrende udgangspunkt, hvis man ønsker at lægge ud med at spille slot spil gratis.

Play’n GO har blandt andet lavet følgende ekstremt underholdende og populære spillemaskiner:

• Rich Wilde and the Book of Dead

• Rich Wilde and the Tome of Madness

• Riches of Ra

• Hugo

• Hugo 2

• Hugo Goal

• Hugo’s Adventure

Microgaming – episk engelsk spiludvikler

Engelske Microgaming kommer man heller ikke udenom. Hvis man vil teste spillemaskinerne lidt og spille slot spil gratis, så bør man også tage turen omkring denne engelske spiludviklers kreationer. Microgaming har gjort det til sit speciale at lave episke spillemaskiner, der gerne helt eller delvist er bygget op om kendte film eller TV-serier. I flere tilfælde har Microgaming simpelthen købt spillemaskine-rettighederne til nogle udvalgte film og TV-serier, og det er derfor, at man kan støde på velkendte spillemaskine navne som Halloween, Terminator og Jurassic Park hos Microgaming.

Microgamings absolut største spillemaskine-succes er ikke underligt Game of Thrones. At få rettighederne til denne spillemaskine har været et scoop, for den er næsten ligeså populær på samtlige online casinoer, som TV-serien er blandt streaming-seere verden over.

Følgende Microgaming-spillemaskiner er et gratis spil værd:

• Game of Thrones

• Terminator 2

• Jungle Jim

• Battlestar Galactica

• Avalon II

Elk Studios – den nye frække dreng i klassen

Endnu en svensk spiludvikler, men en anderledes en af slagsen. Elk Studios er en klart yngre og mere nytænkende spiludvikler, som tør tænke mere ud af boksen, og som vover sig lidt mere ud over det konventionelle. Hvor de helt store spiludviklere leverer på rygraden, så er Elk Studios mere fremme i skoene med kreative påfund, der hele tiden ændrer sig. Elk Studios vinder på sin innovation og sin klart større betoning af det kreative og kunstneriske aspekt af sine spillemaskiner. Det gør dem ikke blot vildt smukke rent visuelt, men også klart mere dragende og interessante og underholdende at spille på.

Elk Studios har ikke verdens største CV, men hvis man gerne vil prøve at spille slot spil gratis på Elk Studios’ spillemaskiner, så bør man starte ud med en af følgende:

• Wild Toro

• Taco Brothers

• Taco Brothers Saving Christmas