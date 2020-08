Stor politiaktion mod bandekriminalitet

BRØNDBY. Politiets særlige enhed, der blandt andet tager sig af bandekonflikter, har været med i en aktion på Brøndbytoften, der har forbindelse til skyderiet på Brøndby Nord Vej

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag formiddag klokken 10 slog en række politikredse til mod i alt 18 adresser i København, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og på Vestegnen. Aktionen skete, fordi politiet vurderer, at der er en begyndende konflikt imellem to grupperinger i rocker-/bande-miljøet. På Vestegnen ransagede politiet blandt andet på Brøndbytoften. I alt fem personer blev kortvarigt anholdt i forbindelse med aktionen.

Aktionen kommer efter flere begivenheder, der tyder på en konflikt. Blandt disse er skyderiet for to uger siden på Brøndby Nord Vej, hvor der lige nu sidder en person varetægtsfængslet for vold af særlig grov karakter.

Aktionen er udført under ledelse af Københavns Politi, Særlig Efterforskning Øst, og Københavns Vestegns Politi. Det er sket i tæt samarbejde med Nordsjællands og Midt- og Vestsjællands Politi.

– Skyderier i det offentlige rum er en helt uacceptabel og særdeles kynisk adfærd, som politiet på ingen måder hverken kan eller vil acceptere. Dagens aktion sker som en helt naturlig konsekvens af flere skyderier og konflikten mellem grupperingerne, siger leder af SEØ, politiinspektør Mads Helios.

Der er både ransaget i private boliger og tilholdssteder for grupperingerne.

– Vi har foretaget ransagninger på adresser og opholdssteder for de personer, som efter vores opfattelse spiller centrale roller i sammenstødene mellem de to grupperinger, siger Mads Helios.