Storsejr i åbningskamp

Anfører Nicklas Bøgelund tog hul på scoringerne for Ejby IF 68. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Karlslunde IF blev sendt hjem fra Ejby med et nederlag med tennis-cifrene 6-2, selvom de faktisk kom bedst fra start

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag eftermiddag var der igen godt fyldt omkring den store bane i Ejby, som klubben kalder J-Tech Arena. Her skulle Ejby IF 68 spille sæsonens første hjemmekamp i serie 2.

Det var Karlslunde IF, der kom på besøg, og det var faktisk gæsterne, der kom bedst fra start.

– De første 20 minutter er vi slet ikke klar. Alle vores aftaler blev ikke holdt. Vi er i rigtig god form og de er i knap så god form, så det var ærgerligt, vi kom skævt ud, siger anfører for Ejby IF 68, Nicklas Bøgelund.

Derefter betød den bedre form dog, at Ejby IF 68 kom til at dominere kampen.

– Efter 20 minutter fik vi fat på dem og så kørte det bare. Vi fortsætter, som vi gjorde i træningskampene, siger Nicklas Bøgelund.

Han scorede selv to mål i første halvleg til pausestillingen 2-0. Lige efter pausen var det igen Karlslunde IF, der kom bedst fra start og fik reduceret til 2-1. Men derefter startede det store målshow fra Ejby-spiller.

Rasmus Larsen, Simon Sørensen, Martin Kristoffersen og Temmi Vesterberg Nielsen nettede for Ejby til stillingen 6-1. På grund af et par kampstop undervejs i 2. Halvleg var der lagt cirka fem minutter til kampen, og dybt inde i denne tid fik gæsterne et straffespark, som de udnyttede til slutresultatet 7-2.

Derefter kunne Ejby-spillerne fortjent lade sig hylde af de mange tilskuere, der havde hygget på den anden side af sidelinjen med tæpper eller campingstole.

– Det er en fornøjelse at se så mange mennesker. Det er fedt, når vi så kan give lidt tilbage til alle dem, der kommer og kigger, siger Nicklas Bøgelund.

Klubben brugte i øvrigt pausen til at få overrakt en check på 40.000 kroner fra Ejby Købmanden. Pengene skal bruges på træningssæt til hele ungdomsafdelingen, oplyser formand Per Colding.