Tips til mere overskud i hverdagen

SPONSORERET INDHOLD: Mange danskere har en travl hverdag med job, studier, fritidsaktiviteter og måske også børn, der skal passes. De mange opgaver på arbejde og i hjemmet efterlader ikke meget plads til at slappe af, og når der endelig er en ledig stund, bliver det ofte ikke til meget andet end afslapning foran tv’et.

Men det er vigtigt en gang imellem også at tage tid ud af kalenderen og bruge på sig selv. Kun på den måde får man nemlig den nødvendige energi og velvære, der skal til for at navigere i en travl hverdag med arbejde og forpligtelser.

Skam dig ikke over tiden foran spejlet

Måske har du prøvet at komme for sent ud ad døren, fordi håret var ekstra genstridigt lige den morgen, eller det tog lang tid at ordne makeup? Det er faktisk ikke noget at skamme sig over, da tiden brugt foran spejlet sagtens kan vise sig at være givet godt ud.

De fleste personer føler mere overskud, hvis de er velsoignerede og flot klædt på. Omvendt kan det nogle gange være svært overhovedet at få lavet noget, indtil man har været i bad og skiftet morgenkåben ud med hverdagstøjet.

Når det er sagt, så er der smarte måder hvorpå, du kan gøre morgenrutinen kortere og stadig se fantastisk ud.

Vippeserum er en nem måde at få lange og fyldige øjenvipper, der ikke konstant skal behandles med mascara eller extensions. Vippeserum fungerer ved at styrke vippernes vækst med hjælp af grøn kemi, så efter 3 uger til en måneds brug, vil dine øjenvipper være naturligt mere imponerende, og du slipper for at brug tid på dem om morgenen.

Du kan købe vippeserum og andet kosmetik online.

Sluk telefonen med jævne mellemrum

Der er ingen tvivl om, at telefoner og computere sparer os for meget tid og letter vores hverdag betydeligt. Men husker man ikke at holde pauserne fra skærmene, bidrager de faktisk til, at vi føler os endnu mere travle og stressede.

Hver gang man trykker på sin smartphone, hvad enten det er for at tjekke sociale medier eller agere på en notifikation, aktiveres det sympatiske nervesystem. Det er kort fortalt det system, der styrer vores ufrivillige reaktioner på pludselige begivenheder, og kører dette system konstant på højtryk, kan det føre til stresslignende symptomer.

Her er et par gode fif, der kan hjælpe med at reducere skærmstress:

• Sæt telefonen på lydløs efter kl. 21

• Deaktiver notifikationer fra sociale medier

• Læg telefonen væk, så du ikke automatisk kommer til at pille ved den

Husk de gode oplevelser

I en hverdag med job og ensformige gøremål, kan de enkelte dage godt komme til at ligne hinanden rigtigt meget. Det er derfor vigtigt en gang imellem at bryde med rutinerne og opleve ting, du kan tænke tilbage på med glæde.

Her kommer det helt an på, hvad du er til, og mulighederne er næsten uendelige. En koncert med dit yndlingsband, deltagelse i et motionsløb, et kroophold. Hvad end der gør dig glad, gør dig i sidste ende godt.