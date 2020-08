Tusindvis af is blev uddelt

Alle elever og medarbejdere på skolerne fik en is som et skulderklap efter en hård corona-tid.

VALLENSBÆK. Vallensbæks tre skoler fik besøg af borgmesteren i en Hjem-IS-bil, der uddelte is som et lille skulderklap efter en hård corona-tid

Af Jesper Ernst Henriksen

2.470 is. Så mange var der bestilt til alle elever og medarbejdere på Vallensbæk Kommunes tre skoler. Borgmester Henrik Rasmussen hoppede ind i is-bilen ved rådhuset, og så blev der ellers ”dinge-linget” rundt i hele kommunen til de tre skoler. Borgmesteren passede klokken, chaufføren Lasse passede rattet – så var arbejdsfordelingen på plads.

Udover at man godt bare kan trænge til en is, når temperaturen har sneget sig op omkring de 30 grader, så havde borgmesteren faktisk et formål med at være ismand for en dag.

– Vi er endelig ved at vende tilbage til noget, der bare ligner en almindelig hverdag, efter en rigtig sur tid med corona. Jeg er pavestolt over vores elever og medarbejdere på skolerne – de har været omstillingsparate og har fået det bedste ud af en meget vanskelig situation de seneste måneder. Så de fortjener en is, sagde Henrik Rasmussen.

Fremme på den første skole, Egholmskolen, var 0. klasserne klar i skolegården – de var blevet varskoet om besøget.

– Er der nogen, der skal have en is?, råbte borgmesteren, og så kom børnene op klassevis og sagde pænt tak for is.

Og så gik turen videre til både Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen, der også fik en forfriskning på den varme dag.