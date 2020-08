Ungdomsklub ruller ud med juice og softice

Steffen Boel sammen med de andre fra teamet i den rullende ungdomsklub. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. Som en del af kommunens sommeraktiviteter kan du opleve en ungdomsklub på fire hjul i Vallensbæk i denne og næste uge

Af Robert Hendel

Juice, softice og en soundboks på taget.

Det er tre af de ting, som du kan opleve, når Vallensbæk Ungdomsskoles rullende klub triller rundt i byen.

Klubben er et samarbejde mellem ungdomsklub, juniorklub og gadeplans­teamet og fungerer som et sommerferietilbud til kommunens børn og unge.

– Vi har en sommer lidt ud over det sædvanlige, hvor vi har en formodning om, at det ikke er alle, der er ude at rejse, siger Steffen Boel fra Vallensbæk Ungdomsskole.

Ideen med den rullende klub er, at de unge bliver mødt på deres præmisser.

– Vi giver dem et trygt sted at være, hvor de ikke skal tænke på, om de generer andre. Samtidig får de unge mulighed for at snakke med nogle voksne, som flere af dem kender i forvejen, siger Steffen Boel.

Samtidig giver samarbejdet mulighed for at skabe relationer på kryds og tværs, fordi klubben henvender sig til børn og unge i alle aldersgrupper, ligesom personalet også har fokus på at nå de unge, der ellers ikke opsøger klubben.

Ungdomsklubben på hjul kører ud mandag-fredag i denne og næste uge fra 18.30-21.30. Ifølge Steffen Boel har de unge taget godt imod tilbuddet.

– Nogle kommer bare kort og får et glas juice og en snak med os, mens andre bliver hængende længe. Så spiller vi stigegolf, fodbold, griller og får nogle gode snakke, fortæller han.

På længere sigt skal den rullende klub skal udvikle sig til at være en fast del af Vallensbæk Ungdomsskole.