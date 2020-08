Ungdomsskole klar til ny sæson

Normalt mødes Glostrups unge ad to eller tre gange til introduktion på ungdomsskolen, men det kan ikke glade sig gøre i år. Foto: GUS

GLOSTRUP. Glostrup Ungdomsskole er klar til at tage imod elever, men de har været nødt til at være kreative i deres måde at fremvise deres tilbud på

Af Jesper Ernst Henriksen

Igen i år tilbyder Glostrup Ungdomsskole en sæson spækket med en lang række aktiviteter for alle kommunens unge, dog selvfølgelig under sundhedsmyndighedernes anvisninger.

Normalt præsenteres ungdomsskolens aktiviteter igennem en række ungdomsmesser, hvor de unge selv har mulighed for at gå på opdagelse i huset og opleve fag og møde skolens undervisere, men dette er ikke muligt grundet corona omstændighederne. Ungdomsskolens daglige leder, Stefan Jensen, udtaler:

– På grund af corona har vi været nødt til at sløjfe de fysiske arrangementer, da det ikke giver mening at samle eleverne på én og samme gang. Vi har i stedet valgt at lave en lille film, hvor vi forsøger at lade pædagoger og undervisere med egne ord, introducere huset og de aktiviteter der tilbydes. På den måde kan vi sikre at eleverne får et positivt indtryk af de aktiviteter vi kan tilbyde, uden at sætte nogen i unødig risiko, siger han.

Glostrup Ungdomsskole har ligesom mange andre institutioner været nødt til at køre alle aktiviteter i første halvår af 2020 på lavt blus, men dette betyder ikke at sæsonen bliver kedelig.

– Vores nye tilbygning med musikstudie og motorværksted står klar og derfor har vi oprustet med nye, kreative undervisere som i sidste ende er med til at kunne skabe endnu mere attraktive tilbud til kommunens unge, siger Stefan Jensen.

FAKTA Tilmelding

Ungdomsskolens sæson starter i uge 39, men der er åbent for tilmeldinger til hold og aktiviteter allerede fra uge 37. Du kan tilmelde dig via ungdomsskolens hjemmeside på www.gus2600.dk