Vallensbæk IF med endnu en sejr i Sjællandsserien

Sebastian Frederiksen var dagens bedste for Vallensbæk og gjorde det til 1-0. Foto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Vallensbæk IF har fået en rigtig god start på livet i Sjællandsserien med to sejre på 2-1. Forrige weekend var det Hundested IK, der tabte på hjemmebane og sidste weekend så et stort publikum Vallensbæk vinde på hjemmebane

Af Jesper Ernst Henriksen

I denne sæson er Vallensbæk IF’s 1. herrehold igen at finde i Sjællandsserien, hvilket kun er anden gang i klubbens historie, at man er repræsenteret på dette niveau.

Første kamp i serien var på udebane mod Hundested IK, som har målsætning om en top fire placering. Alligevel var det oprykkerne fra Vallensbæk, der trak sig sejrrigt ud af opgøret med en 2-1 sejr.

Sidste weekend var turen endelig kommet til at spille første Sjællandsserie kamp i fem år i Vallensbæk Idrætscenter. Der var dækket flot op i Vallensbæk Idrætscenter, hvor der denne lørdag var arrangeret Super Lørdag, med flere gode kampe. Mange benyttede dagen til at komme ud at se fodbold i fint vejr og spise en pølse og drikke en øl.

Modstanderholdet fra Ledøje Smørum Fodbold er ligesom Vallensbæk IF, også oprykkere fra Serie 1, og havde ligeledes en premieresejr med i bagagen.

Sejr trods dårligt spil

Selve kampen var ikke en af de mest velspillede der er set fra Vallensbæk’s side. Dog forløb de første 35 minutter med et fint overtag fra hjemmeholdet.

Det var da også Vallensbæk, der kom bedst fra start, da banens bedste på dagen, Sebastian Frederiksen, efter otte minutters spil opfangede en bold på midtbanen, som han elegant sendte i en blød bue over LSF målmanden der var kommet langt ud i sit felt.

Kun få minutter senere var den gal i modsatte ende, hvor en unødvendig clearing gav LSF et hjørnespark, som efterfølgende kostede en udligning til 1 – 1.

Vallensbæk holdet holdt dog hovedet koldt, og fortsatte det indledningsvis fine spil, og efter 31 minutter var der gevinst, da en af holdets nye spillere, Enrico Savino, flot afsluttede et indlæg fra hjørnespark til stillingen 2-1.

Fra anden halvlegs start havde hjemmeholdet dog mere end svært ved at finde rytmen, og de sammenhængende afleveringer, og LSF satte sig på spillet fra start til slut af halvlegen. Hvad der dog ikke kunne findes frem i flot spil, blev kompenseret i form af hårdt arbejde og en god defensiv, og det lykkedes da også kun LSF at komme frem til en enkelt større chance. Det var derfor en flok meget tilfredse spillere og trænere der kunne strække armene vejret ved dommerens slutfløjt, og kunne glæde sig over anden sejr ud af to mulige, i Sjællandsserien.

På lørdag den 29. august, klokken 11.00 spiller Vallensbæk IF igen hjemme, og tager imod Farum BK.