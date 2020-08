Vil have flere med i foreningsfællesskabet

Finn Andersen (S), formand for Folkeoplysningsudvalget i Brøndby Kommune. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Flere af kommunens borgere skal være medlemmer af en folkeoplysende forening i de næste fire år. Det er målet for en ny folkeoplysningspolitik i Brøndby Kommune

Af Robert Hendel

I Danmark er en stor del af det folkeoplysende arbejde forankret i foreningslivet og det forpligtende fællesskab.

Det fællesskab skal være endnu større, hvis det står til kommunalbestyelsen i Brøndby, der netop har vedtaget en ny folkeoplysningspolitik.

– Vi har mange idrætsforeninger og kulturelle foreninger i Brøndby og der er tit et helt specielt fællesskab, som man får med oveni hatten, når man bliver aktiv i en forening, siger Finn Andersen (S), som er formand for Folkeoplysningsudvalget i Brøndby Kommune.

I de næste fire år vil han og resten af kommunalbestyrelsen arbejde for at styrke og udvikle de lokale, folkeoplysende foreninger, så de ikke er til at komme udenom.

– Derfor er et af den nye folkeoplysningspolitiks fokusområder, at flere skal med i vores gode foreningsliv, siger Finn Andersen.

En del af de konkrete indsatser, der skal styrke foreningerne og sikre dem flere aktive medlemmer, handler blandt andet om at gøre det let at drive forening, når det kommer til regler og krav.

Det skal også være muligt at give en praktisk eller økonomisk håndsrækning til børn og unge, der ellers ikke ville deltage i foreningslivet, ligesom de mange frivillige skal have bedre muligheder for at få styrket deres kompetencer.