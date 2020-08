Vil puste liv i lokalområdet med hygge og store kugler

Michael Kilbo (til venstre) og Ulrik Ougaard har lært en masse om at sælge is i det seneste halve år. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Indehaverne af Isglad på hjørnet af Park Allé og Glentemosen håber, at de kan være med til at skabe mere liv i lokalområdet

Af Robert Hendel

Hvis du er kørt forbi SuperBrugsens gamle lokaler på Park Allé i de seneste mange uger, har du formentlig set, at der holder en isvogn.

Det er et sommerprojekt med navnet Isglad, som to familier er gået sammen om for at skabe mere hygge og liv i Brøndbyvester.

– Jeg bor selv lige i nærheden og har længe tænkt, at vi mangler et godt ishus. Før kørte vi til Amager eller Søborg, når vi skulle have is, siger Ulrik Ougaard, der er en af indehaverne af den nye isbutik ud for Park Allé nummer 235.

Indtil for nylig arbejdede Ulrik Ougaard som økonomichef i en større virksomhed, men han havde brug for en pause fra de mange excelark.

– Jeg havde sparet penge op til at klare mig selv i et par måneder og bruge mere tid på familien. Jeg har måske arbejdet lidt for meget i nogle år, fortæller Ulrik Ougaard.

Sammen med kæresten har han ofte talt om, at der mangler et godt ishus til at supplere aftenturene i Brøndbyvester.

– Så begyndte jeg at undersøge en masse ting, og om det overhovedet var muligt. Jeg ringede til kommunen. Vi vidste ingenting, men fandt ud af, at vi skulle have en stadepladstilladelse, siger Ulrik Ougaard.

Han begyndte derfor at lede efter steder i lokalområdet, hvor det nye ishus kunne ligge.

– Coop var så villige til at leje pladsen foran den gamle SuperBrugsen ud, og så blev jeg enig med mig selv om, at jeg også skulle have en makker, hvis projektet skulle realiseres, forklarer Ulrik Ougaard.

Han ringede derfor til Michael Kilbo, der fandt idéen så god, at han straks sagde ja.

– Så stiftede vi et anpartsselskab og begyndte at prøvesmage en masse is, og så åbnede vi vores lille vogn, forklarer Ulrik Ougaard.

Oprindeligt var det drømmen, at Isglad lavede sin egen is, men det ville ikke kunne realiseres, inden is-sæsonen gik i gang i år.

Afhængige af vejret

Når man driver en mobil isbutik, er man afhængig af godt vejr. Der kan den danske sommer godt give nogle udfordringer.

– Man kan lægge en vejrudsigt bagudrettet efter vores omsætning. Når vejret er godt, langer vi mellem 250 og 300 is over disken, siger Ulrik Ougaard, mens Michael Kilbo tilføjer, at Isglad især om fredagen sælger mange bokse med is, som folk kan nyde derhjemme, hvis de for eksempel får gæster.

Det svingende sommervejr i Danmark gør dog ikke noget ved kundernes indtryk. De to isglade mænd oplever lutter positive tilkendegivelser fra dem, der lægger vejen forbi.

– Det er en helt anden verden at være i kontakt med rigtige mennesker igen, og det er en positiv oplevelse at sælge, for folk er jo glade, når de kommer og skal have en is, fortæller Ulrik Ougaard om skiftet fra økonomichef til ismand.

Indtil videre er det planen at holde isbutikken åben frem til 1. oktober.

De håber selvfølgelig, at butikken bliver en succes rent økonomisk, men hvis den ikke gør, skal de i det mindste have haft det sjovt.

– Vi vil gerne give folk store kugler, så vi tjener mindre på vores issalg. Men lige nu ser det ud til, at vi går i nul uden løn. Bliver det en succes, er der flere muligheder. Det kunne være, at vi laver det som en tilbagevendende ting hver sommer, men det kan også være, at vi skal se efter et mere permanent butikslokale i området, siger Ulrik Ougaard, som anslår, at han i de sidste fire måneder har brugt mellem 10 og 12 timer dagligt på is-projektet.

Udfordringer i starten

De havde egentlig planlagt at være i gang den 1. juni, men der gik næsten 14 dage, før de endelig kunne åbne på grund af en række uforudsete udfordringer.

– Ingen af os har jo prøvet det her før, og dem, der har bygget vognen, har heller ikke lavet en isvogn før, så der har været en masse sparring frem og tilbage, fortæller Michael Kilbo.

Udover tilpasningen af vognen var der også en masse papirarbejde, der skulle være i orden.

– Vi har jo aldrig arbejdet med fødevarer før, så alt det med at sætte sig ind i reglerne og få taget de rigtige kurser, det har været en lærerig proces, siger Ulrik Ougaard.

Han mener, at det har givet dem en masse, at de er to familier om det, også selvom det stiller høje krav til planlægning og samarbejde.

– Man tror jo altid, at man ved alting selv, lige indtil der kommer andre øjne på. Så kan det godt være, at ens ide måske ikke var så god alligevel, forklarer Michael Kilbo.

Han kommer fra en baggrund som isenkræmmer, men kører som konsulent og sælger kontorartikler, så selvom han har butikserfaring, er det stadigvæk en helt ny verden at stå i isvognen.

Både Michael Kilbo og Ulrik Ougaard mener, at de har fundet et hul i markedet, fordi der er langt til nærmeste dedikerede issted.

– Det er fedt, at folk har taget vores koncept til os. Det er måske det allervigtigste. At få bekræftet, at vores ide er rigtig, fortæller Michael Kilbo.

Fik gode råd udefra

For at finde ud af, hvordan de skulle komme i gang, ringede de to iværksættere til forskellige producenter for at få gode råd. Og selvom det måske på længere sigt er konkurrenter, fik de kun positive tilbagemeldinger og gode råd.

– De hjalp os med nærmest alt og anbefalede os at lave vores egen guf, og det er vi glade for, for den har vi godt nok fået meget ros for, siger Ulrik Ougaard.

Hans makker mener, at det er noget af det, de har lært allermest af – at spørge folk, der ved, hvad de laver.

– Der er virkelig mange, der gerne vil hjælpe, og det har givet os en masse kontakter, siger Michael Kilbo.

Ifølge Ulrik Ougaard har projektet dog ikke kun været lærerigt for de to unge mænd. Også deres børn får noget ud af det.

– Det er en god måde at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet på. Så det har været godt at have dem med herned, siger han.

Da Folkebladet besøger isvognen, står Michael Kilbos søn Elias på 15 bag disken, og han nyder at servere is for kunderne.

– Børnene er faktisk de eneste, der har fået løn indtil videre.

For de to stiftere af Isglad handler det dog om mere en at hive løn ud. Det handler om at skabe noget fedt.

– Hvis vi selv kan få en lille smule løn ud af det, har det været en stor succes. Men går vi i nul, og folk synes, at det er fedt, så har vi mod på endnu en sæson, siger Michael Kilbo om tiden efter 30. september.