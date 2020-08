Visitationszone efter skyderi

Her gælder visitationszonen. Grafik: Københavns Vestegns Politi

BRØNDBY. Det meste af Brøndbyøster er visitationszone frem til 1. september, efter der i forrige uge blev skudt to gange på Brøndby Nord Vej

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra tisdag klokken 18 var det meste af Brøndbyøster omfattet af en Visitationszone.

Det betyder, at politiet kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Normalt kræver sådanne undersøgelser fra politiet en begrundet mistanke.

Visitationszonen bliver indført efter to skudepisoder på Brøndby Nord Vej torsdag den 30. juli cirka klokken 23 og søndag den 2. august også klokken 23. Flere biler fik skader, ingen mennesker er meldt ramt.

– Borgerne i kvarteret skal kunne føle sig trygge, derfor har vi øget vores synlige tilstedeværelse – og med visitationszonen styrker vi vores fokus og muligheder mod kriminelle aktiviteter i området, siger politiinspektør Flemming Madsen.

En fængslet

Københavns Vestegns Politi fortsætter efterforskningen af de to skudepisoder og kan på nuværende tidspunkt ikke give mange oplysninger i sagen. De oplyser, at de vurdere, at episoderne udspringer af en konflikt i det kriminelle miljø.

Natten til mandag blev fem personer anholdt i forbindelse med sagen. To blev dog løsladt, inden de blev stillet for en dommer. Alle de tre, der blev stillet for en dommer, nægtede at have noget med skyderierne at gøre. To blev fængslet i tre gange 24 timer, men den fængsling blev ikke forlænget. En blev varetægtsfængslet frem til den 28. august, da han delvist havde tilstået et overfald. Han er dermed den eneste, der lige nu sidder fængslet, men politiet oplyser, at de opretholder sigtelsen mod de andre.

Her gælder visitationszonen

Visitationszonens grænser løber mod vest langs Fæstningskanalen på Vestvolden, mod nord langs Roskildevej, mod øst langs kommunegrænsen til Rødovre Kommune og mod syd langs Park Alle.