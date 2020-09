Derfor vil jeg tilbage til politik – men til et nyt parti

DEBAT. Jonas Madsen (BL) Nyt medlem af Bylisten, 1. suppleant for Palle Laustrup (SF)

I Glostrup er tiden moden til at fokusere på det helt basale, politisk forstås. Kerneopgaverne er gledet i baggrunden, og forandringens vinde burde finde vej til denne lille vidunderlige plet midt på vestegnen. Derfor engagerer jeg mig atter politisk, men denne gang i et nyt parti.

Da min søn kom til verdenen, blev tid en mangelvare, en oplevelse jeg tror alle forældre kan nikke genkendende til, og netop det gjorde udslaget. Jeg havde igennem længere tid gået med tankerne om at SF ikke var det rigtige sted for mig, og da tiden i det henseende også blev en faktor lå beslutningen ligefor så jeg meldte mig ud, og sagde dermed farvel til mit kandidatur til kommunalbestyrelsen og folketinget.

I godt to år har jeg fulgt politikken fra sidelinjen, det er min store interesse – passion om man vil.

Derfor blev det også oplevelsen som familiefar, der fik det til at trække i mig igen. Og derfor føles det virkelig også godt at kunne melde sig under Bylistens faner. Det er ikke en beslutning der er kommet over nat, men som har stået stadigt klare som et godt match. Et parti der udelukkende fokuserer på Glostrup, det bedste for borgerne.

Og jeg tror helt oprigtigt på at der er brug for nye tanker og nye kræfter, uden at disse er malet på et bagtæppe af ideologi. Et parti der med en utrolig diversitet af kræfter bag, fra alle samfundslag og alle politiske baggrunde. Det kan være med til at skabe de nye vinde, idéer og drivkraft der – i min optik – er brug for i vores by.

Derfor var Bylisten det rigtige valg for mig.

Jeg synes det er tydeligt vi – i Glostrup – skal have fokus tilbage på kerneopgaverne, at vi som kommune skal finde hjem til start og tage udgangspunkt derfra. Først og fremmest borgeren, trygheden og trivsel før systemet og de forskellige ideologier.

Vores institutioner skal i fokus, så vi kan være med til at give vores yngste borgere og deres forældre en god start. Vi skal sørge for gode rammer og forhold for vore pædagoger, og ikke mindst nok kollegaer – for selv pædagoger har kun to arme. I lang tid har et kernefokuspunkt for mig været, at vi skal have normeringer i vores institutioner vi kan være bekendt. Det er det naturligvis stadig, og det vil både Bylisten og jeg selv kæmpe for.

Og min berøring med feltet som ”bruger” og far, bekræfter mig blot i vigtigheden af dette. Jeg tror mange står tilbage med denne oplevelse.

Oven i det kan jeg se den skole jeg har gået på som barn, i frit fald. Og som bysbarn samt far til en fremtidig elev, skærer det i hjertet. Jeg tror vi skal fokusere på trivsel og tillid i Glostrup Skole; trivsel til lærerne så de kan udfolde sig fagligt og menneskeligt, og tilliden til at de gør så. Trivsel til vores elever, så de får en god skolestart og igennem det en god berøring med indlæringen. Elever der trives og lærere der inspirerer af egen drift, tror jeg er en del af opskriften på den optur vi skal sende Glostrup Skole på.

Til næste år skal vi tage et valg; er vi tilfredse med hvordan tingenes tilstand er i dag, hvordan kommunen kører, eller vil vi en ny vej. Jeg ved hvad jeg vil, og derfor vil jeg, med Bylisten, kæmpe for den nye vej.