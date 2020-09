Konservative imod besparelser, forringelser og takststigninger

DEBAT. Det Konservative Folkeparti er ikke med i budgettet for 2021. Vi ville ikke være med til at fortsætte de massive besparelser, forringelser og takststigninger som V, DF og S sidste år gennemførte, og som rammer vores børn, unge og ældre hårdt. På Børne- og Ungeområdet ville vi konservative gerne afskaffe besparelser og takststigninger på SFO, […]

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Medlem af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune og formand for Det Konservative Folkeparti i Glostrup

Det Konservative Folkeparti er ikke med i budgettet for 2021. Vi ville ikke være med til at fortsætte de massive besparelser, forringelser og takststigninger som V, DF og S sidste år gennemførte, og som rammer vores børn, unge og ældre hårdt.

På Børne- og Ungeområdet ville vi konservative gerne afskaffe besparelser og takststigninger på SFO, klub og dagtilbud samt udvide åbningstid og ansætte flere lærer og pædagoger.

Vi konservative vil også gerne finde penge til genindførelse af fransk som fremmedsprog samt til lejerskoler og introture til de elever der er blevet snydt i 2020 – men også til alle elever i årene frem. Det er rigtigt at S, V og DF nu og endelig har fundet 600.000 kr til erstatnings-lejrskoler, men hvad med introturene for alle de nye 7. Klasser? Og surt, at pengene først kan udmøntes til næste år.

S, DF og V glemmer at fortælle, at de i år har sparet ca 350.000 kroner på lejrskoler, og at de næste år, dvs. 2021 og alle årene frem, vil spare over 800.000 kroner på lejrskoler og introture. Det glemte de vist at fortælle, da de roste sig selv.

Indenfor kultur, idræt og fritid der ville vi gerne fjerne besparelserne på boligsociale aktiviteter i Hvissinge, Ejby og Stationkvarteret.

Vi ville også gerne modernisere børnebassiner i svømmehallen og flytte idræts- og træningsaktivteter ud til Ejby og Hvissinge samt øge bemandingen i hallerne, både dag og aften. Glostrup skal være et sjovt og trygt sted at bo.

På ældreområdet ville vi gerne gøre det gratis at bruge vores lokale service-bus samt genindføre klippekortet der gav bedre livskvalitet for vores svageste ældre.

Vi fra Det Konservative Folkeparti er og bliver det borgerlige familieparti her i byen.

Derfor er vi konservative ikke med i årets budgetaftale. Budgettet forventes stemt igennem af V, DF og S.