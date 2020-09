Naboer har krav på oplysninger om risici ved vandgrundsbyggeri

DEBAT. Henning Blauenfeldt Firkløverparken 37-1-11 2625 Vallensbæk

Der er fælles modstand mod at plastre Vandgrunden til med flere tusind ekstra kvadratmeter beton og asfalt, blandt medlemmer af syv til otte boligforeninger. Derfor bør politikerne overveje, om forholdet til vælgerne er vigtigere end til forvaltningen. Kommunen har ingen hæmning mod at indrømme i bisætninger på hjemmesiden, at projektet medfører risici for oversvømmelser, støj og mindre fysisk bevægelse blandt brugerne.

Naboerne bør være berettigede til fuldstændige og retvisende oplysninger fra fagfolk om de risici, især om hvor regnvandet bliver af.

Er det nødvendigt at bygge flere seniorboliger, når de 786 boliger, der er under forberedelse, omfatter mindst 68 seniorboliger? De risici, der er for oversvømmelser og klimatilpasning, som kommunen får med i bisætninger, kan alle vist overskue nogenlunde.

Mon det hjælper på risikoen for oversvømmelse at fjerne de træer og den vegetation, der omdanner CO2’en og forbruger regnvand i mængdevis? Samtidig med, de dufter af natur og skaber dyreliv som modvægt mod den eksisterende bilos?

Projektet er et glimrende eksempel på, hvordan der gennemføres en dagsorden på ufuldstændige oplysninger i bisætninger, selvom alle helst vil bruge og bevare området som det er.